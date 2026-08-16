“Estamos para apoyar a Bogotá, no para detener su desarrollo”: ministro de Ambiente sobre AutoNorte

Este fin de semana, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio a conocer la resolución con la que se daba el aval completo para que se pueda avanzar en las actividades preliminares y de construcción del proyecto Accesos Norte Fase II, que está a cargo de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S.

Recordemos que este proyecto lo que busca es avanzar en la ampliación y mejoramiento de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245. Además, tiene como propósito mejorar la conectividad de Bogotá con los municipios del norte de Cundinamarca, facilitando así la infraestructura para transporte público, peatones y ciclistas.

Esta decisión fue ampliamente celebrada por diferentes sectores. Uno de los primeros en reaccionar fue el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien celebró esta decisión que permitirá que la concesionaria pueda continuar con la obra en la totalidad del corredor.

“Hoy estamos apagando incendios en el departamento, pero hay otro que acaba de controlar y apagar la Anla...Un proyecto de $1,3 billones que ampliará 5,8 km de la Autopista Norte, con 6 carriles por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio entre las calles 191 y 235, protegiendo al mismo tiempo los ecosistemas estratégicos de la región”, escribió en su cuenta de X el mandatario.

Además, agradeció el trabajo del director, Sergio Piñeros Botero, quien llegó a ese cargo hace dos días y consiguió que el proyecto lograra destrabarse, junto con el apoyo del ministro de Ambiente, Fabio Arjona.

¿Qué dijo el ministro de Ambiente?

A través de sus redes sociales, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, celebró también la decisión de la ANLA y reconoció el trabajo que hicieron en conjunto para llegar a esa resolución.

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“Estamos para apoyar a Bogotá y sus ciudadanos, no para detener su desarrollo como pasó en estos últimos cuatro años… Trabajamos con resultados, no con discursos, y la decisión de la ANLA frente a la ampliación de la Autopista Norte es un buen ejemplo de cómo entendemos la política ambiental que queremos para Colombia", aseguró el ministro.

En su trino, explicó que la autoridad ambiental verificó el cumplimiento de una condición previa de la licencia y eso permitió avanzar en las obras en la franja de conexión entre los humedales Torca y Guaymaral, pero, señala el ministro, se logró mantener medidas específicas para proteger el sistema hidráulico y evitar que las obras agraven las condiciones de inundación.

Además, indicó que se fortalecieron las medidas de protección de la biodiversidad con la exigencia de un paso de fauna adicional, el cual estaría diseñado a partir de modelos de conectividad ecológica.

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