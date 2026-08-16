Paratebueno sigue en reconstrucción: así está el municipio tras un año del sismo

El 8 de junio del 2025, el municipio de Paratebueno, en Cundinamarca, se sacudió fuertemente por un sismo de magnitud 6.5. En ese momento, el balance de los daños señalaba que más de 1.400 personas habían quedado sin vivienda, 24 instituciones educativas quedaron afectadas y 5 centros médicos poblados quedaron prácticamente devastados.

Entre los lugares que más daños presentaron estaban los centros poblados de Santa Cecilia, Nuevo Horizonte, Japón y Europa. Solo en Santa Cecilia, de 200 viviendas que visitó en su momento la Gobernación, 88 debían demolerse, 69 requieren refuerzo estructural y apenas 29 se encontraban en buen estado.

Hoy, tras más de un año desde aquel fuerte sismo, el municipio sigue en reconstrucción. El gobernador, Jorge Emilio Rey, anunció en sus redes sociales el avance que se ha tenido frente al plan de reconstrucción de Paratebueno.

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¿Cómo está hoy Paratebueno?

De acuerdo con la última inspección que se le hizo al municipio, el centro poblado de Santa Cecilia, uno de los más afectados, hoy ya arrancó con el cronograma de construcción de 156 viviendas de 70 metros cuadrados, con una inversión de $30.000 millones.

Además, se logró construir 130 viviendas nuevas para la ruralidad dispersa. Para ello, se hizo una inversión de $23.000 millones de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y 40 millones más que vinieron de la Corporación Minuto de Dios.

“Con el alcalde Norberto Noreña, la Asamblea Departamental, la UNGRD, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca y el equipo de Gestión del Riesgo, seguiremos trabajando hasta culminar la reconstrucción de Paratebueno”, señaló el gobernador Jorge Rey.

Otros mejoramientos en otros municipios

Además, el gobernador Rey también anunció este fin de semana el avance en la reconstrucción de las instituciones educativas que se vieron afectadas en Medina, Cundinamarca. En total, fueron 27 IED del municipio que presentaron daños estructurales.

Para atender este problema, la Gobernación destinó más de $15.000 millones para la recuperación de las instalaciones educativas afectadas, tanto en Medina como en Paratebueno. Este dinero fue invertido con ayuda del Gobierno Nacional.

“En la sede Simón Bolívar, donde estudian 250 niños, estamos interviniendo seis aulas con cambio de estructura metálica, cubierta, redes eléctricas, pañetes y pintura. La obra registra un 35 % de avance y esperamos entregarla a finales de septiembre”, señaló el gobernador en sus redes sociales.

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