Capturan en Bogotá a mujer señalada de extorsionar víctimas en Boyacá

Una mujer requerida por la justicia por el presunto delito de extorsión fue capturada en el barrio Álamos de Bogotá durante un operativo adelantado por el Gaula Militar Boyacá y el CTI de Tunja. La detención se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía 35 competente.

Según las autoridades, la mujer sería la presunta responsable de exigir dinero a varias personas mediante la modalidad de sextorsión. De acuerdo con la investigación, amenazaba a sus víctimas con publicar fotografías íntimas si no accedían a realizar los pagos exigidos.

Los hechos investigados habrían ocurrido en el departamento de Boyacá. Tras la captura, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso de judicialización por el presunto delito de extorsión.