Fenómeno del Niño: los municipios en Cundinamarca con mayor riesgo de desabastecimiento de agua

Cundinamarca

Autoridades meteorológicas en Colombia y en el mundo han advertido sobre la llegada del Fenómeno del Niño con gran intensidad entre finales de 2026 hasta principio de 2027.

Desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) identificaron 20 municipios y algunas provincias de la región con mayor riesgo de que se presenten incendios forestales y desabastecimiento de agua.

Municipios con mayor riesgo

De acuerdo al informe realizado por la CAR y divulgado por el director de la entidad, Alfred Ballesteros, los municipios con mayores riesgos durante el Fenómeno del Niño son:

Fúquene

Nocaima

Querbradanegra

Soacha

Girardot

Bustamante

Vianí

San Juan de Río Seco

Mosquera

Bojacá

Machetá

Manta

Tibirita

Nilo

Guachetá

Ricaurte

Tocaima

En el departamento de Boyacá, Chiquinquirá, San Miguel de Sema y Ráquira los que tienen mayor riesgo de estas afectaciones.

Además de estos municipios, la autoridad ambiental también identificó que varias fuentes hídricas en las provincias de Magdalena Centro, Tequendama, Sumapaz y Sabana Occidente podrían verse comprometidas.

Llamado urgente a las autoridades

La CAR identificó que además de los incendios forestales, otro de los factores que preocupa es el fenómeno del estrés hídrico en algunos municipios que dependen de acueductos rurales y de fuentes que se abastecen de quebradas y corrientes de bajo caudal.

“La disminución de las precipitaciones podría afectar la disponibilidad de agua para consumo humano, actividades agropecuarias y la conservación de los ecosistemas, especialmente en zonas donde históricamente se han registrado episodios de desabastecimiento o alta demanda sobre las fuentes abastecedoras“, señaló el director Ballesteros.

En ese sentido, la entidad hace un llamado a las alcaldías, organismos de gestión del riesgo, sectores productivos y a la población para adoptar medidas preventivas y de ese modo reducir los riesgos.