Aprehendieron a joven de 15 años en medio de un robo a una camioneta en el norte de Bogotá

Menor de 15 años aprehendido en medio de un robo de vehículo en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana.

Bogotá D.C

Mientras la patrulla de vigilancia de la Policía Metropolitana se encontraba en el barrio San Nicolás de la localidad de Suba, fue alertada por los vecinos de un robo de una camioneta de alta gama que había ocurrido hace pocos minutos.

Los uniformados atendieron el llamado de forma inmediata, por lo que los delincuentes al notar la presencia de las autoridades huyeron.

“Se inicia una persecución de varios sujetos, los cuales cuadras más adelante son interceptados un vehículo y aprehendido un menor de 15 años”, teniente coronel, Norberto Caro.

La camioneta fue recuperada y devuelta a su proprietaria , mientras que el menor involucrado en este hecho fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por las acciones.

Otro menor aprehendido por posesión de granada

La patrulla de vigilancia adelantaba actividades de registro y control en la calle 17 con carrera 14, cuando fue alertada por la central de radio de un joven en actitud sospechosa.

Inmediatamente se trasladaron al lugar y observaron a un adolescente, quien, al notar la presencia de los uniformados, emprendió la huida e ingresó a un inmueble.

Con autorización previa de la administradora de este lugar y con apoyo de las cámaras de seguridad, los policías ubicaron al menor al interior del hotel.

Durante el procedimiento de registro se le halló en su poder una granada de fragmentación modificada.

Este adolescente junto con el elemento incautado fue dejado a disposición de la autoridad administrativa correspondiente.