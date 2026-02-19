“Antes eran 2 millones, ahora son 4 millones de pesos”: conductor víctima de extorsión en Soacha

Cundinamarca.

A propósito de los bloqueos en la Autopista Sur a la altura del sector de San Mateo en Soacha que se han presentado en los últimos días, se ha puesto en evidencia el crecimiento del delito de la extorsión en el municipio.

Caracol Radio habló con un conductor que ha recibido amenazas por parte de grupos delincuenciales y aseguró que el miedo es constante por parte de los integrante del gremio.

Extorsiones y restricciones

“Uno a veces sale con miedo y con la zozobra de que lo vayan a asesinar o correr algún peligro. Entonces eso es lo que la mayoría de los conductores estamos pidiendo que se resuelva”, señaló el hombre.

El conductor indicó que la gente vive y trabaja con miedo hasta los comerciantes. Señaló que deben pagar millonarias extorsiones y que hay tarifas dependiendo del transporte.

“Los taxistas tienen que pagar semanalmente 4 millones de pesos, antes eran 2 millones 800 pero ya subió a 4 millones. Los colectivos también son víctimas de extorsión ya que les toca pagar a cada vehículo 100 mil pesos semanales”, precisó.

Los grupos delincuenciales imponen sus leyes en el municipio que todos conocen y las cumplen. En el sector de Ciudad Verde, los taxistas, según el conductor a quien se le guarda su identidad por seguridad, solo pueden trabajar hasta las 4 de la tarde.

“De ahí para adelante trabajan son los carros ilegales y ellos mandan ahí hasta las 6 de la mañana”, señaló.

Mensajes extorsivos

Las amenazas las reciben los conductores por redes sociales como WhatsApp de manera de panfletos muchas veces firmados por ‘Moisés’ o por ‘Los Satanás’, u otra veces a través de notas de voz.

“Entonces la vuelta es la siguiente. Necesitamos un vocero y que se reúnan todos y que lleguen a un acuerdo con nosotros, necesitamos que nos apoyen todos con 100 mil pesos por carro semanal, todos los sábados”, se escucha en un audio.

“Si uno no cumple, asume los riesgos”, sostuvo el conductor, al preguntarle qué pasaba si alguien no pagaba.

En ese sentido, lo que están exigiendo los conductores de transporte público es garantías para vivir y para trabajar en su territorio, sin miedo a tener que pagar extorsiones o a ser asesinados.