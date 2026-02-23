Cayó en un 84% la extorsión en Bogotá: Distrito pide a la ciudadanía seguir denunciando

De acuerdo con las últimas cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, el delito de la extorsión en la ciudad disminuyó un 84%, con 45 casos menos.

En los últimos meses se han capturado 28 delincuentes asociados a este delito, un resultado que para el secretario de Seguridad, César Restrepo, tiene que ver esta disminución.

Sin embargo, “no queremos que la gente deje de denunciar”, señaló el secretario, quien pide a la ciudadanía denunciar estos hechos para combatir este crimen.

“Si las denuncias masivas de las personas significa que aumenta el número de registros por casos de extorsión, para nosotros eso no es un problema. La abundancia de información es lo que permite capturar a criminales”, añadió Restrepo.

Distrito hace llamado a INPEC y Ministerio de Justicia

Para el secretario Restrepo, el trabajo de la Policía en las calles es muy importante pero no es suficiente si en las cárceles estos delincuentes por extorsión continúan con su actuar delictivo.

Es por eso que hace un llamado al INPEC y al Ministerio de Justicia para que “los delincuentes que están en las cárceles no tengan centros de comando y control vigilados por el Estado”.