En lo corrido de 2026, Bogotá tiene una reducción del 80% en el delito de extorsión

La Policía Nacional sigue haciendo un esfuerzo para garantizar la seguridad de la ciudadanía. En las últimas horas, a través del GAULA y en articulación con las diferentes entidades, se tomó las 18 plazas distritales de mercado en Bogotá.

Esta toma se realizó con el fin de hacer frente al delito de extorsión, brindando recomendaciones de seguridad y dando a conocer la línea 165 a todos los comerciantes y ciudadanos en estos lugares de gran afluencia de público.

“Gracias a estas actividades preventivas hemos logrado beneficiar a más de 30.000 personas”, aseguró la Policía. De igual manera, en lo que va corrido del 2026, se reporta una reducción del 80% en el delito de extorsión con 244 denuncias menos en comparación con el 2025.

“La Policía Nacional seguirá adelantando acciones que contribuyan al mejoramiento de la seguridad y convivencia e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o al CAI más cercano”, indicó la Policía.