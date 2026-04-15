La CAR negó la prórroga de tres de los siete manantiales que tiene Coca-Cola

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En los micrófonos de 6 AM W de Caracol Radio, Alfred Ballesteros, Director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) explicó el porqué se tomó la decisión de fondo sobre el uso de agua por parte de la embotelladora INDEGA, vinculada a Coca-Cola, en el municipio de La Calera.

La autoridad ambiental negó la prórroga en tres de los siete manantiales y autorizó el uso de cuatro, pero con menos caudal y por menos tiempo.

En un comunicado de la CAR se anunció que la captación se redujo en un 42%, al pasar de 3,23 a 1,9 litros por segundo. Además, el permiso fue limitado de 10 a 5 años, lo que permitirá hacer revisiones más frecuentes sobre el estado del recurso hídrico en la zona.

Ballesteros, manifestó que la decisión se tomó tras varios meses de estudios técnicos sobre la disponibilidad de agua en la microcuenca. “Fue el resultado de un análisis técnico de estudios hidrológicos realizado durante varios meses (…) que nos llevó a concluir cuál era el balance hídrico”, aseguró.

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Estos estudios evaluaron escenarios de lluvias, condiciones normales y periodos secos, teniendo en cuenta además la presión del cambio climático sobre el territorio.

Uno de los puntos más relevantes es que la empresa deberá suspender completamente la captación si se presentan condiciones críticas. “En el evento en que tengamos un fenómeno extremo de sequía (…) se deberá suspender de forma inmediata la captación”, advirtió Ballesteros.

El propósito de la medida

El funcionario fue enfático en que la prioridad será el acceso al agua para las comunidades. “Se debe garantizar que el uso del recurso hídrico sea prioritariamente para el consumo humano”, señaló Ballesteros.

La reducción del tiempo de la concesión también responde a este enfoque, ya que según la CAR, otorgar permisos más cortos permite reaccionar más rápido ante cambios en la disponibilidad del agua.

“Nosotros tenemos que revisar esta política y esta práctica de prorrogar las concesiones a 10 años, (...) tiene que ser una línea que en aquellos conflictos socioambientales donde se ha evidenciado que las microcuencas tienen problemas, las prórrogas y los permisos no se otorguen a tan largo plazo sino se otorguen a un corto plazo, como este de cinco años, que nos permita a las autoridades ambientales hacer un seguimiento”, explicó el director.





¿Qué pasará con Coca - Cola?

Además de las restricciones, la empresa deberá cumplir nuevas obligaciones ambientales. Entre ellas, la compra y restauración de más de 53 hectáreas en páramos y bosques altoandinos, fundamentales para la producción de agua.

También tendrá que financiar obras para garantizar un sistema alternativo de abastecimiento de agua para las comunidades cercanas.

A esto se suman medidas de monitoreo en tiempo real del caudal, instalación de estaciones hidrometeorológicas y programas de educación ambiental con participación de las comunidades.

La CAR también advirtió que esta no es la única actividad que usa el recurso hídrico en la zona. En La Calera hay múltiples usuarios, especialmente del sector agrícola y agroindustrial, que también están siendo evaluados para ajustar sus concesiones a las nuevas condiciones climáticas.

Escuche la entrevista completa:

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