Alerta por incendios forestales en el área metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga

Las altas temperaturas que se empiezan a presentar en el área metropolitana de Bucaramanga tienen en máxima alerta a las autoridades de gestión del riesgo y a los cuerpos de bomberos ante la posibilidad de que se registren incendios forestales.

De hecho el Teniente Clemente Jaimes del cuerpo de bomberos de Floridablanca confirmó que este puente festivo ya se han registrado tres conatos de incendio por lo que hacen un llamado a la ciudadanía para que eviten las quemas controladas pues pueden generar graves afectaciones.

“La mayoría empieza a hacer la quema de material inservible, la quema de hojas cuando hacen la limpieza y eso es lo que genera esa clase de conatos forestales", agregó el Teniente Jaimes.

Con la llegada del fenómeno del niño, las autoridades insisten en hacer el llamado a la ciudadanía a que haga un uso razonable del agua, evite las quemas controladas y también tomen precauciones para evitar problemas de salud ante las altas temperaturas que se pueden registrar.