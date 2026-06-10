Cundinamarca busca nuevas fuentes de agua para apoyar el abastecimiento hídrico en la región / d3sign

La Gobernación de Cundinamarca comenzó a ejecutar un convenio interadministrativo que busca identificar y aprovechar nuevas fuentes de agua subterránea para apoyar el abastecimiento hídrico en diferentes regiones del departamento. La iniciativa cuenta con una inversión inicial de $12.240.720.312 y un plazo de ejecución de 24 meses.

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Durante estos meses, se desarrollarán fases de exploración y obras de aprovechamiento de aguas subterráneas en 16 municipios: Sesquilé, Tocancipá, Sopó, Cajicá, Chía, Gachancipá, Cota, Tabio, Funza, Madrid, Facatativá, Mosquera, Bojacá, El Rosal, Zipacón y La Calera.

El proyecto contempla la perforación de pozos exploratorios, pruebas hidráulicas, análisis de calidad del agua y estudios hidrogeológicos. Uno de los avances más importantes se registra en Facatativá, donde ya se ejecutan labores de perforación en el primer punto de exploración, alcanzando 323 metros de los 600 proyectados.

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Con este proyecto, el departamento de Cundinamarca busca ampliar las alternativas de abastecimiento hídrico frente a los desafíos asociados al crecimiento poblacional, la variabilidad climática y la presión sobre las fuentes superficiales de agua.

“Las dificultades de abastecimiento de agua que vivimos entre 2024 y 2025 dejaron lecciones aprendidas. Una de ellas es que no podemos esperar a que llegue la emergencia para actuar. Hoy estamos explorando fuentes hídricas alternativas”, dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.