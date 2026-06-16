Elecciones segunda vuelta 2026: fecha, ley seca en Bogotá, horarios y tarjetón presidencial

Elecciones 2026 en Colombia: ¿Qué pasa si hay empate en segunda vuelta entre Cepeda y Abelardo?

Los colombianos irán a las urnas este domingo, 21 de junio, para elegir al próximo presidente de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030.

La necesidad de una segunda vuelta presidencial se originó luego de que ningún candidato obtuviera la mitad más uno de los votos en la primera vuelta del pasado 31 de mayo de 2026. En esta jornada, Abelardo de la Espriella con su movimiento ‘Defensores de la Patria’ lideró la votación con 10.361.499 votos (43,74 %), mientras que Iván Cepeda, candidato oficial del Pacto Histórico, obtuvo 9.688.361 votos (40,90 %).

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, para la segunda vuelta presidencial los puestos de votación y los jurados serán los mismos que se fijaron para la primera vuelta presidencial.

A continuación le explicamos algunas medidas clave que debe tener presente para esta nueva jornada electoral:

Medidas clave para la segunda vuelta

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, instaló este martes 16 de junio el Puesto de Mando Unificado (PMU) electoral PARA mantener en alerta permanente a los comandantes regionales, la cúpula militar y la Policía Nacional hasta la jornada electoral del próximo domingo.

El PMU que fue instalado junto al registrador nacional, Hernán Penagos, contempla la participación de 408.000 uniformados de la fuerza pública para garantizar la seguridad durante los comicios.

Prohíben celulares en puesto de votación

El ministro de Defensa confirmó que el Gobierno firmó un decreto que prohíbe el uso de celulares y cámaras fotográficas en los puestos y líneas de votación durante la segunda vuelta presidencial.

La medida busca impedir que los ciudadanos tomen fotografías del voto y reducir riesgos asociados a presiones, constreñimiento o control ilegal sobre los electores.

“Nadie puede tomarle la foto al voto que cada uno va. Eso de alguna manera ayuda a anular ese riesgo del procedimiento”, sentenció.

Ley seca en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá confirmó que habrá ley seca durante el fin de semana de elecciones, desde las 12 de la medianoche del viernes 19 de junio hasta el lunes 22 de junio a las 12:00 a. m.

“La ley seca para la segunda vuelta empezará el viernes a las 12 de la noche, no a las 6 de la tarde. Esto, luego de acordarlo con varios sectores comerciales de la ciudad”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Según lo adoptado, se restringirá el consumo, venta y comercialización de alcohol en establecimientos comerciales, así como el consumo en espacios públicos de bebidas embriagantes.

Votaciones en el exterior, junio 2026

La jornada electoral en el exterior inició este lunes 15 de junio y finalizará el domingo 21 de junio. Esta medida responde a lo estipulado en la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y el Decreto 1620 de 2017, que dispone que el periodo de votación para residentes en el exterior debe estar abierto durante una semana, de lunes a domingo.

Las personas podrán acudir en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. según el huso horario de cada país.

Fecha y horario de votación en Colombia

En Colombia, las votaciones se llevarán a cabo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el territorio nacional. Si son las 4:00 p. m., podrá ejercer el derecho al voto, si el jurado de mesa alcanzó a recibir mi cédula de ciudadanía.

Si aún hay ciudadanos haciendo fila, no podrán votar después de esa hora. Podrán votar todos los colombianos mayores de 18 años que tengan su cédula inscrita en el censo electoral y estén habilitados para ejercer su derecho al voto.

Tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial

De acuerdo con la Registraduría Nacional, el orden de la tarjeta electoral será el mismo obtenido en el sorteo realizado el 25 de marzo, que definió la posición de los candidatos en la tarjeta electoral de la primera vuelta. Así las cosas, la ubicación será la siguiente:

Ubicación 1: Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas.

Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas. Ubicación 2: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo

Conviene mencionar que los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta. Si marcan más de una opción, el voto será anulado.

Tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial. FOTO: Registraduría Nacional Ampliar Tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial. FOTO: Registraduría Nacional Cerrar

¿Qué se necesita para votar este domingo?

Solo se acepta la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus 3 versiones: amarilla con hologramas, cédula física digital o la cédula digital en tu dispositivo móvil.

Link oficial para consultar el puesto de votación

Consulta tu puesto exacto ingresando tu número de cédula en https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/

El escenario de un empate en la segunda vuelta presidencial

De acuerdo con la legislación colombiana, en una segunda vuelta, si dos o más candidatos obtienen idéntica cantidad de votos, la elección deberá definirse mediante un sorteo.

Según lo estipulado en el Decreto 2241 de 1986, conocido como el Código Electoral, en su artículo 183, se detalla que para llevar a cabo este procedimiento se introducen en una urna papeletas con los nombres de los candidatos empatados y una persona designada por la corporación escrutadora extrae una de ellas.

El nombre que aparezca en la papeleta seleccionada será declarado ganador de la elección. La posibilidad de un empate exacto en una elección presidencial es casi nula.