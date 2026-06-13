Segunda vuelta presidencial: Este lunes se inician las votaciones en el exterior

POLÍTICA

Este lunes, 15 de junio, se iniciarán las votaciones en el exterior para la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, 2026-2030. La jornada electoral se desarrollará durante una semana y culminará el domingo 21 de junio, en el horario habitual de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Hay 1.414.661 colombianos residentes fuera del país que están habilitados para sufragar. Se instalarán 253 puestos de votación en 67 países, en los que se habilitarán 1.489 mesas entre el 15 y el 20 de junio y 2.181 mesas el 21 de junio.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, se enviarán 65 delegados a los principales puestos de votación en el mundo para que acompañen el proceso electoral: “Estén atentos a la jornada y verifiquen muy bien dos momentos que son importantes, el conteo de votos, el diligenciamiento de las actas electorales por los jurados ante los testigos y la digitalización o publicación de las actas para que queden en custodia de la Registraduría”, indicó el registrador Nacional Hernán Penagos.

La auditoría internacional también enviará a cerca de 20 puestos de votación auditores internacionales en toda Latinoaméricca, Madrid y Francia, para garantizar que todo el proceso electoral transcurra sin contratiempos.

Entre Estados Unidos y España está cerca del 53 % de los votantes de todo el planeta, es decir, de los colombianos que residen en el exterior. En Venezuela, está cerca del 13 %, Chile, Ecuador, Canadá y México cerca del 8 %. Estos países serán priorizados.

La cédula de ciudadanía es el único documento válido para votar, tanto en Colombia como en el exterior, ya sea la versión amarilla con hologramas o la digital.