Congreso aprobó licencia de conducción por puntos en Colombia: Así funcionará

Policía entregando licencia de conducción a mujer - Hombre preocupado - Mujer estrenando carro y cargando llaves - Getty Images - Colprensa

La plenaria del Senado aprobó este martes, 16 de junio, en su último debate el proyecto de ley de licenciamiento por puntos.

En medio de la discusión, el senador Julio Elías Vidal, del Partido de la U y ponente del proyecto, eliminó el polémico artículo que creaba un nuevo seguro, similar al SOAT, para daños materiales.

Sin embargo, lo que sí se aprobó fue el nuevo sistema que regirá para las licencias de conducción, según el cual cada conductor recibirá un puntaje al obtener su licencia, y por cada infracción de tránsito cometida, ese puntaje disminuirá.

En el sistema aprobado por el Congreso y al que solo le falta la firma del presidente Gustavo Petro, quien llegue a cero puntos perderá su permiso de conducción.

Así lo explicó el senador Elías Vidal: “A medida que comete una infracción, se le van reduciendo los puntos hasta que llegue a cero. Cuando llegue a cero, obviamente, se le cancela la licencia. Licencia que puede, obviamente, volver a sacar, pero si es reincidente, terminará perdiéndola con el tiempo”.

Según la ponencia que se estudió en el último debate, “a cada licencia de conducción se le asignarán inicialmente 26 puntos cuando habilite para conducir vehículos de servicio particular, y 36 puntos cuando habilite para conducir vehículos de servicio público”.

Y los puntos asignados a la licencia de conducción disminuirán en función de las infracciones de tránsito cometidas.

Por ejemplo, la pérdida de puntos se aplicará por cada infracción de manera individual y oscilará entre 4 y 10 puntos, dependiendo el tipo de la infracción.

Ahora, cuando el infractor, dentro de los 20 días siguientes al comparendo, pague el valor de la multa y asista a un curso sobre normas de tránsito, perderá únicamente el 50% de los puntos que correspondan.

¿Se pueden recuperar los puntos?

Según el texto, el titular de la licencia de conducción que haya perdido puntos parcialmente recuperará la totalidad del puntaje inicial, cuando transcurran 2 años continuos sin que reincida en la comisión de infracciones de tránsito.