Registrador Nacional pidió respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial

El registrador nacional hizo un llamado a respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial y a acudir a los canales institucionales en caso de dudas o reclamaciones frente al proceso electoral.

“Cualquier persona debe respetar la Constitución y la ley, respetar los resultados electorales y conocer las instancias y autoridades que toman finalmente las decisiones frente a unas elecciones”, aseguró el registrador.

“En Colombia, el sistema electoral, que no es de hoy, de hace 40 años, desde 1986 existe el Código Electoral, establece los procedimientos y mecanismos para que quienes participan en el proceso electoral puedan ejercer los derechos que le asistan frente a cualquier tipo de reclamación”, afirmó.

El registrador insistió en que las diferencias que puedan surgir alrededor de los resultados deben resolverse por las vías legales y ante las autoridades competentes.

“En un Estado democrático, cualquier persona debe respetar los procedimientos constitucionales y legales y las diferencias se resuelven por los canales institucionales”, sostuvo.

También recordó que Colombia es un Estado democrático, constitucional y con división de poderes, por lo que cualquier controversia derivada del proceso electoral debe tramitarse dentro de ese marco.

“Colombia es un Estado de división de poderes, democrático y constitucional, y es ahí donde se resuelve cualquier circunstancia que derive de un proceso electoral en el que se tenga algún tipo de duda”, agregó.

El registrador defendió el trabajo de la autoridad electoral y aseguró que las elecciones recientes han contado con garantías.

“Quiero destacar, la autoridad electoral está respaldada por los hechos. Dos elecciones impecables, bien acompañadas, rigurosas y con la institución rodeando ese proceso electoral”, dijo.

Frente a la jornada del próximo domingo, reiteró que la segunda vuelta presidencial está garantizada en transparencia e integridad.

“Las elecciones del próximo domingo están garantizadas, garantizadas su transparencia y su integridad. De parte de la autoridad electoral, todo lo que sea necesario para que haya absoluta tranquilidad”, señaló.

Finalmente, aseguró que el próximo presidente será el candidato que elijan las mayorías en las urnas.

“Tenga la absoluta seguridad que el próximo presidente de Colombia será aquel que las mayorías de ciudadanos y ciudadanas decidan que lo representen”, concluyó.