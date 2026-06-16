Iván Cepeda presentó certificado médico para resolver rumores sobre su estado de salud

El candidato presidencial Iván Cepeda presentó al país un certificado médico para resolver los rumores sobre su estado de salud, tras críticas de seguidores de Abelardo de la Espriella.

“Se encuentra exclusivamente en seguimiento (…) sin evidencia hasta el momento de nuevas recaídas de la enfermedad ni de complicaciones”, dice el certificado que presentó.

Eso sí, el historial medico da cuenta de un cáncer de colon que padeció, pero el cual habría sido tratado con éxito.

“El paciente presenta antecedente de cáncer de colon, que fue tratado con cirugía y quimioterapia. En el curso de la enfermedad se documentó una recaída de la enfermedad que requirió nuevamente tratamiento de cirugía y quimioterapia. Desde el año 2022 se encuentra exclusivamente en seguimiento oncológico, con controles periódicos clínicos, estudios de laboratorio e imágenes, sin evidencia hasta el momento de nuevas recaídas”, dice todo el certificado.

“Mi estado de salud es óptimo en este momento. Estoy plenamente facultado, capacitado y en las mejores condiciones para ejercer, no solamente lo que quede de esta campaña, sino la Presidencia de la República”, dijo el candidato presidencial.

Es de recordar que durante el fin de semana su contendor Abelardo de la Espriella también se refirió a su estado de salud y se sometió a dos exámenes: un ecocardiograma en reposo y un electrocardiograma.

Cepeda aseguró que De la Espriella no quiere debatir

“El señor De la Espriella ha rehuido a esa posibilidad y se ha escondido detrás de su fórmula vicepresidencial”, dijo el candidato presidencial Iván Cepeda sobre el debate al que retó a Abelardo de la Espriella.