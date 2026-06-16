¿Cómo se consume la comida rápida en Colombia? Esto reveló un estudio de Prisa Media

La alimentación cumple una función esencial en el mantenimiento físico de las personas, ya que aporta múltiples beneficios al cuerpo, incluyendo la energía necesaria para realizar las actividades diarias. Sin embargo, en la dieta de cada individuo influyen diversos factores que determinan los hábitos alimenticios, como el tiempo, el presupuesto y las motivaciones, entre otros.

Según la Enciclopedia Ilustrada de Salud de A.D.A.M., el concepto de comida rápida se define como una alternativa ágil, de precio razonable, permanentemente disponible e ideal para quienes llevan un estilo de vida agitado.

En ese sentido, con el objetivo de entender mejor los hábitos de consumo de comida rápida en el territorio colombiano, el Departamento de Investigación de Prisa Media Colombia realizó un estudio entre sus audiencias y entregó algunos hallazgos claves para identificar motivadores, ocasiones de consumo, preferencias de producto y factores que inciden en la decisión de compra. Estas son algunas de las conclusiones y cómo se podrían aplicar en el mercado nacional:

Le puede interesar: MinTIC sancionó con $7.422 millones a Telecall por incumplimientos para operación de espectro 5G

Ocasiones que activan el consumo de comida rápida en las audiencias de Prisa Media Colombia

El consumo de comida rápida ha dejado de ser un antojo aislado, pues la decisión de compra se activa por practicidad, socialización y eventos de alto interés, por lo que las marcas de esta categoría deben vender la ocasión, no solo el descuento.

De acuerdo con el sondeo, frente a los factores que inciden en la decisión de compra, la rapidez en la entrega aparece como el atributo más relevante, pues para el 59% de los participantes es el principal factor al momento de elegir. Le siguen las promociones, con un 42%, lo que confirma que el consumidor espera conveniencia, precio competitivo y facilidad para resolver.

También le puede interesar: Gustavo Petro no podrá utilizar X ni canales oficiales para hacer campaña política.

Además, sobre las ocasiones que activan el consumo de comida rápida, para el 53,5% de los participantes, responden a una necesidad práctica: falta de tiempo, rapidez, no querer cocinar, resolver un almuerzo en oficina o cerrar el día con una comida fácil y disponible. No obstante, el segundo gran motivador está asociado con los momentos de alta emoción, pues la comida rápida aparece como un acompañante natural de eventos deportivos, musicales y de entretenimiento. El 37,7% de los participantes respondió que la consume durante partidos de fútbol o eventos deportivos, mientras que un 9% la prefiere en eventos musicales o de entretenimiento.

El tercer factor identificado en el estudio es el de compartir, ya que el 32% de los participantes asoció este consumo con espacios de encuentro, lo que abre una oportunidad clara para las marcas que quieran posicionarse alrededor de combos familiares, planes grupales y momentos de conexión.

Puede leer: Los ‘Pachenca’ obligaron a bloquear Troncal Caribe y a quemar vehículos, dicen autoridades

¿Qué productos se prefieren? Horarios de consumo y “ecuación de la decisión”

Según el estudio, dentro de las opciones más mencionadas se destaca la hamburguesa, con 39,8%; el pollo, con 37,3%; la pizza, con 18,0%; y la salchipapa, con 15,2%.

El análisis también evidencia que el consumo se concentra especialmente en la noche, pues el 33,3% de las respuestas abiertas de los participantes mencionan explícitamente la palabra “noche” o “cena”. Además, los fines de semana aparecen como uno de los momentos más relevantes para pedir o consumir comida rápida, reforzando su vínculo con el descanso, el entretenimiento, los planes en casa y la socialización.

También puede leer: Integrantes de Coordinadora Bolivariana se movilizarán en helicópteros para concentrarse en Putumayo

El estudio menciona una clave para realizar las ofertas comerciales ganadoras a través de “la ecuación de la decisión”:

Promesa base (rapidez) + argumento de cierre (valor) + disparador emocional (ocasión) = conversión (la transición de un antojo pasivo a una compra ejecutada).

¿Cómo implementar estos datos en las estrategias de marca?

En una categoría altamente competida para las marcas, donde la decisión puede tomarse en cuestión de minutos, entender la ocasión de consumo se convierte en una ventaja estratégica, pasando de una comunicación genérica a una comunicación contextual.

Tal como se concluye en el estudio, no se trata únicamente de saber cuál es la comida favorita del consumidor, sino de entender qué lo mueve a pedir, en qué momento está más dispuesto a comprar y qué mensaje puede activar mejor la decisión, así:

Ganarle al hambre nocturna: priorizar la pauta de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. con mensajes centrados en el descanso, el antojo y la conveniencia de no cocinar.

priorizar la pauta de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. con mensajes centrados en el descanso, el antojo y la conveniencia de no cocinar. Convertir el deporte en un ritual anticipado: activar antes y durante los partidos de fútbol y eventos deportivos clave, impulsando combos grupales de preventa.

activar antes y durante los partidos de fútbol y eventos deportivos clave, impulsando combos grupales de preventa. Hacer el combo mentalmente fácil: “papas + bebida + proteína” en primer plano. El precio funciona mejor como “gatillo” cuando la composición se entiende en menos de un segundo.

“papas + bebida + proteína” en primer plano. El precio funciona mejor como “gatillo” cuando la composición se entiende en menos de un segundo. Diferenciar rápidamente por ocasión: evitar la promoción genérica. El copy y el formato visual deben mutar.

evitar la promoción genérica. El copy y el formato visual deben mutar. Aprovechar el ecosistema Prisa: cruzar marcas, franjas y plataformas para interceptar la demanda exacta.

Siga leyendo: Javier Pava vuelve a la Dirección de la UNGRD tras renuncia de Carlos Carrillo

Por ese motivo, el documento plantea fortalecer los mensajes asociados a la rapidez y la solución inmediata, especialmente en almuerzos, noches y momentos de cansancio, desarrollando propuestas para compartir, con combos familiares, promociones grupales y ofertas de fin de semana, enfocándose en la practicidad, socialización y emoción. Por eso, para ganar en esta categoría, las marcas no deben limitarse a comunicar producto o precio; deben vender la ocasión.

De esa manera, este tipo de investigaciones evidencia la capacidad del ecosistema de audiencias de PRISA Media para escuchar comportamientos reales y poder transformar esa interacción cotidiana en información útil para las marcas.

Lea aquí: Elecciones segunda vuelta 2026: fecha, ley seca en Bogotá, horarios y tarjetón presidencial

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: