MinTIC sancionó con $7.422 millones a Telecall por incumplimientos para operación de espectro 5G

Caracol Radio conoció en primicia que el Ministerio de las TIC sancionó a la empresa brasileña Telecall con una multa de $7.422 millones de pesos tras comprobar que incumplió el pago inicial y la presentación de garantías exigidas para la operación del espectro adjudicado en la subasta 5G.

Según el expediente, TELECALL obtuvo en la subasta de espectro un bloque de 80 MHz en la banda de 3.500 MHz y debía realizar un primer pago por más de $41.383 millones. Sin embargo, la compañía incumplió el plazo establecido y tampoco presentó oportunamente las pólizas requeridas para respaldar la ejecución del permiso.

Pese a los incumplimientos, el Ministerio decidió no adoptar medidas más severas, como la pérdida del permiso para el uso del espectro. La entidad consideró que dichas decisiones resultarían desproporcionadas debido a que las obligaciones fueron subsanadas y actualmente existen garantías vigentes que respaldan la operación.

Multa para el operador de las telecomunicaciones

La decisión quedó consignada en la Resolución 02044 del 29 de mayo de 2026, mediante la cual la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del MinTIC declaró probados dos cargos contra el operador: el incumplimiento del primer pago de la contraprestación económica derivada de la asignación del espectro y la no constitución oportuna de las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

La multa total asciende a $7.422.157.961, discriminada en $4.286 millones por el retraso en el primer pago de la contraprestación económica y $3.135 millones por no presentar dentro de los plazos establecidos las garantías exigidas por la entidad.