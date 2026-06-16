El Ministerio de Educación renovó la Acreditación Institucional de Alta Calidad de la UNAD

Colombia

A través de la Resolución No. 014898 del 2 de junio de 2026 del El Ministerio de Educación Nacional, fue renovada la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), una institución que consolida un modelo educativo que rompe las barreras del aula física con los más altos estándares de calidad.

Este reconocimiento, que será vigente por seis años, fue otorgado tras un riguroso examen del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y pares académicos, por lo que representa un voto de confianza en un modelo pedagógico en el que la excelencia académica no depende de una infraestructura presencial. Este proceso inició en diciembre de 2024 con la radicación del informe de autoevaluación y culminó con el concepto favorable emitido por el CNA tras sus sesiones de abril de 2026, validando el crecimiento y madurez de la institución.

Es importante resaltar que la UNAD ya había marcado un precedente histórico en diciembre de 2021 al convertirse en la primera institución colombiana 100% virtual y a distancia en recibir la acreditación de alta calidad.

Al respecto, se pronunció el rector de la UNAD, Jaime Leal Afanador: “Este reconocimiento es el resultado del compromiso de toda la comunidad unadista. Hemos demostrado que la educación virtual de calidad es posible y transforma vidas”, afirmó, agregando que, para la institución, esta renovación no es una meta final, sino un compromiso continuo: “La UNAD asume con responsabilidad las recomendaciones del CNA para seguir recorriendo el camino de la mejora continua y continuar construyendo un futuro con calidad y equidad social”, concluyó Leal Anafador.

¿Qué se evaluó para otorgar este reconocimiento?

El Consejo Nacional de Acreditación evaluó a la UNAD bajo algunos componentes estratégicos:

Identidad institucional y gobernanza: una institución coherente que llega a los territorios con decisiones basadas en evidencia y planeación estratégica. Sostenibilidad financiera y tecnológica: capacidad probada para proyectar su misión social a largo plazo. Procesos académicos e innovación: un modelo flexible, inclusivo y enfocado en el aprendizaje autónomo, respaldado por un robusto ecosistema de investigación. Impacto social y visibilidad: capacidad real para cerrar brechas históricas en las regiones y un posicionamiento sólido en escenarios nacionales e internacionales. Comunidad universitaria: el CNA exaltó el rol de sus profesores que inspiran, la diversidad de sus estudiantes y el liderazgo de sus egresados en el desarrollo regional.

De esta manera, los pares acreditadores coincidieron en señalar la solidez institucional de la UNAD, su innovación pedagógica y su impacto social directo en la democratización del acceso a la educación superior en el país, pues, con 45 años de historia, más de 389.000 estudiantes, una calificación crediticia Triple A y un liderazgo consolidado, la UNAD se reafirma como el gran referente de la educación pública, abierta y a distancia en Colombia y América Latina.