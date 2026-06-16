Los ‘Pachenca’ obligaron a bloquear Troncal Caribe y a quemar vehículos, dicen autoridades

El comandante del Ejército, general Royer Gómez, y el director de la Policía, general William Rincón, confirmaron que los bloqueos, la quema de vehículos y el ataque con drones explosivos en la Troncal del Caribe son retaliaciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidas como los Pachenca, tras una operación de la Fuerza Pública en zona rural de Santa Marta.

El general Royer Gómez explicó que la operación se desarrolla en el sector de Quebrada del Sol, área rural de Santa Marta, hacia la Sierra Nevada, y que está dirigida contra el componente armado de esa estructura criminal.

“La Quebrada del Sol, así se denomina la región. Esto es área rural del municipio de Santa Marta, hacia la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una operación conjunta desarrollada con tropas de nuestro Ejército Nacional, con apoyo de nuestra Armada Nacional, Fuerza Aeroespacial Colombiana y nuestra Policía Nacional”, aseguró el comandante del Ejército.

El oficial negó que en la operación se haya puesto en riesgo a la población civil o a comunidades indígenas.

“No es cierto que se puso en riesgo a la población civil ni a comunidades indígenas, es un blanco claramente definido, una operación planeada para golpear la estructura”, dijo Gómez.

Según el comandante del Ejército, durante los combates fueron incautados siete fusiles, cinco armas cortas, un mortero de 60 milímetros, munición, drones y material de intendencia.

“En desarrollo de esta operación se entra en combate con la estructura y se logra la incautación de siete fusiles, cinco armas cortas, un mortero de 60 milímetros, abundante material de municiones, drones y abundante material de intendencia”, señaló.

Gómez afirmó que, como retaliación, los Pachenca estarían obligando a la población civil a bloquear la Troncal del Caribe.

“Como retaliación, la organización criminal constriñe a la población civil y la obliga a salir a la Troncal del Caribe para bloquearla, talan unos árboles y demás”, aseguró.

Por su parte, el director de la Policía, general William Rincón, confirmó que en medio de estos hechos fueron quemados dos vehículos, uno del Ejército Nacional y otro de la empresa Rápido Ochoa, en el corregimiento de Guachaca.

“Allí se registran en estos hechos la quema de dos vehículos, uno de nuestro Ejército Nacional y otro más de la empresa Rápido Ochoa en el corregimiento de Guachaca por parte de este grupo criminal que se llama Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”, dijo Rincón.

El director de la Policía también confirmó un ataque contra la estación de Policía de Buritaca con drones cargados con explosivos, que dejó un uniformado lesionado.

“Arremeten también contra nuestras instalaciones de Policía de Buritaca lanzando cuatro artefactos explosivos acondicionados a través de drones. Allí sale lesionado un uniformado de nuestra Policía que está siendo atendido en el momento”, afirmó.

Rincón agregó que hay cinco puntos de bloqueo sobre la Troncal del Caribe, en la vía que comunica a Santa Marta, Magdalena, con Dibulla, La Guajira.

se encuentran en ese momento cinco puntos de bloqueo sobre la Troncal Caribe, sobre la vía que comunica Santa Marta, Magdalena, con Dibulla, La Guajira. Esto son comunidades que están siendo forzadas por este grupo criminal para que cierren la vía”, señaló el director de la Policía.

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