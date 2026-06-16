Gustavo Petro no podrá utilizar X ni canales oficiales para hacer campaña política

Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín admitió una acción de tutela instaurada por Juan Diego Ríos Rojas contra el presidente Gustavo Petro, en la cual el accionante solicita a la justicia que se le restrinja al mandatario usar su cuenta de X y canales estatales como alocuciones para manifestarse en favor de uno u otro candidato.

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El juzgado agrega que el accionante entregó material de prueba como pantallazos de las publicaciones de la red social del mandatario e intervenciones internacionales y locales sobre la segunda vuelta presidencial.

“Esta agencia judicial ORDENA que mientras se tramita la presente acción constitucional, el señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO deberá abstenerse de utilizar los recursos, bienes, canales, escenarios y plataformas vinculados a su investidura y al ejercicio de sus funciones, incluidas las alocuciones oficiales, los eventos públicos convocados o atendidos en su calidad de Presidente de la República, los escenarios nacionales e internacionales a los que accede por razón del cargo y la cuenta @petrogustavo en cuanto instrumento de ejercicio de la función pública para difundir propaganda electoral o mensajes dirigidos a favorecer o desfavorecer, directa o indirectamente, a cualquiera de los candidatos a la Presidencia de la República”, dice un aparte de la decisión judicial.

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Finalmente, recalca que esta decisión debe ser acatada por el primer mandatario, so pena de ser sancionado por desacato. También le solicitó al mandatario manifestar si su cuenta de X “es utilizada para la comunicación de actos y decisiones oficiales del Gobierno”.

El juzgado de Medellín recuerda que el Consejo de Estado ya le había advertido al presidente el pasado 28 de mayo de 2026: “Se abstenga en lo sucesivo de difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública”.