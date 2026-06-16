Cómo se calcula prima de junio: Fórmula matemática y ejemplo con 1 SMMLV si trabajó 1 año o 6 meses

Durante el mes de junio, los trabajadores de los sectores públicos y privados de las distintas empresas del país tendrán acceso a la prima de servicios en Colombia. El cual es uno de los beneficios que otorga el Código Sustantivo del Trabajo (CST) a todos aquellos empleados que estén bajo las condiciones laborales de un contrato formal con un empleador.

La prima de servicios en Colombia, la cual se reconoce en el Artículo 306 del CST, se le cancela al trabajador en dos momentos durante el año laboral en curso. El primer pago debe ser consignado antes del 30 de junio, la segunda y ultima cuota debe ser remunerada antes del 20 de diciembre. En caso de superar la fecha establecida por la ley, el empleador podría verse enfrentado a sanciones.

¿Que trabajadores tienen acceso a la prima de servicios de junio en 2026?

Todo aquella persona que se encuentre laborando bajo la modalidad de un contrato formal o un vinculo de subordinación directo con el empleador tendrá derecho a recibir la prima de servicios de junio en Colombia para 2026.

Esto incluye a los trabajadores oficiales y del sector privado de los distintos ambitos del país. Asímismo, la ley 1788 de 2016 abarca a distintos beneficiarios que se encuentren laborando mediante vinculos especiales, tales como:

Trabajadores del servicio doméstico

Choferes de servicio familiar

Trabajadores por días

Trabajadores de fincas

En general, a quienes cumplan con las condiciones de empleado dependiente.

Sin embargo, las personas que se encuentren vinculados bajo un contrato independiente, prestación de servicios o freelance no contarán dicho ingreso extra; ya que no existe relación laboral directa que les amerite recibir prestaciones sociales. Aquellos con salario integral no reciben la prima por separado, porque ya está incluida en ese pago.

¿Cómo se calcula la prima de Junio?

De acuerdo a la legislación colombiana, se deben tener en cuenta factores clave a la hora de realizar el calculo exacto para determinar el valor del beneficio economico que reciben los funcionarios formales. Entre los más determinantes, se encuentran:

Salario mensual

Días laborados

Otros compentes a tener en cuenta por parte del trabajador, son:

Recargos nocturnos.

Trabajo dominical.

Comisiones.

Horas extra en el promedio semestral.

Para conocer con exactitud el valor de la prima de servicios que devengará las personas durante los dos periodos en el año, junio y diciembre, deberá realizar la siguiente formula:

(Salario mensual × Días trabajados) ÷ 360

Ejemplo de la prima con salario minimo:

Es decir, si el dependiente devenga un salario minimo vital, que para 2026 equivale a $2.000.000 incluido el auxilio de transporte y la persona trabajó durante 6 meses, entre enero y junio, el valor a devengar por parte del empleador sería:

$2.000.000 (Salario mensual) x 180 (Días trabajados) ÷ 360 = 1.000.000

¿Los practicantes reciben prima de servicio?

Hasta el año 2025, los practicantes no estaban dentro de los beneficiados a los cuales les cubria la prima de servicio en Colombia. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo mediante la circular externa 083 de 2025 establecio que los practicantes que se encuentren bajo Contrato de Aprendizaje, tendrán los beneficios que trae un contrato laboral formal, tales como:

Dotación.

Auxilio de transporte.

Prima de servicios.

Cesantías.

Interés a las cesantías.

a las cesantías. Vacaciones.

Subsidio Familiar.

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