¿Renunció antes de junio? Esto pasa con el pago de la prima de servicios 2026 en Colombia

Contratos que no tienen derecho a prima en junio 2025: ¿El tiempo trabajado afecta? Le explicamos/ Getty Images

La llegada de junio marca una de las fechas más esperadas para millones de trabajadores en Colombia debido al pago de la prima de servicios. Sin embargo, cada año surge la misma inquietud entre quienes cambian de empleo o finalizan su contrato antes de finalizar el semestre: ¿se pierde este beneficio si se renuncia antes de recibirlo?

La respuesta es negativa. La legislación laboral colombiana establece que la prima de servicios se causa desde el momento en que inicia la relación laboral, por lo que el trabajador conserva el derecho a recibir el valor correspondiente al tiempo efectivamente laborado, incluso si ya no se encuentra vinculado a la empresa cuando llegue la fecha oficial de pago.

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Qué pasa con la prima de un trabajador que renuncia

Cuando un empleado presenta su renuncia o su contrato termina antes del 30 de junio, el empleador está obligado a incluir la prima proporcional dentro de la liquidación final. Esto significa que el dinero no se pierde ni desaparece por la terminación del vínculo laboral.

El valor de la prima debe pagarse junto con otros conceptos laborales pendientes, como cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones causadas y salarios adeudados, si los hubiera.

En consecuencia, el factor determinante no es permanecer en la empresa hasta la fecha de desembolso, sino el período trabajado durante el semestre correspondiente.

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Prima 2026: cómo se calcula

La prima equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y se paga en dos partes: una en junio y otra en diciembre.

Para calcular el valor proporcional se toma el salario mensual del trabajador, incluyendo el auxilio de transporte cuando aplique, se multiplica por los días laborados y el resultado se divide entre 360.

En los casos en que el salario varía mes a mes, la liquidación debe realizarse con el promedio salarial del semestre. También pueden incluirse conceptos como horas extras, recargos nocturnos, dominicales y comisiones cuando forman parte de la remuneración habitual del empleado.

Quiénes reciben prima

La prima de servicios aplica para la mayoría de trabajadores vinculados mediante contrato laboral, sin importar si este es a término fijo, indefinido o por obra o labor.

Además, la cobertura incluye a trabajadores del servicio doméstico, empleados por días, conductores de servicio familiar y otras personas dedicadas a labores del hogar, gracias a las disposiciones vigentes que ampliaron este derecho.

Qué trabajadores no reciben prima de servicios

Existen algunas excepciones contempladas en la normativa laboral. Por ejemplo, los contratistas vinculados mediante prestación de servicios no reciben prima porque no existe una relación laboral formal de subordinación.

Tampoco tienen derecho a este pago quienes devengan salario integral, ya que las prestaciones sociales se encuentran incorporadas dentro de esa modalidad salarial. De igual manera, los aprendices con contrato de aprendizaje cuentan con un régimen especial diferente al de los trabajadores dependientes.

La prima tiene descuentos de salud y pensión

Una de las dudas más frecuentes es si sobre este pago se descuentan aportes a salud o pensión. La respuesta es no.

La prima de servicios no constituye salario para efectos de cotizaciones al sistema de seguridad social, por lo que el trabajador debe recibir el monto correspondiente sin deducciones por estos conceptos.