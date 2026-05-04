Prima en Colombia para junio de 2026: Estos son los que aplican y cálculo con el salario mínimo

Imagen de referencia de dinero colombiano, representados en billetes de 100 mil pesos. A su lado se encuentran imágenes de estadísticas económicas y una persona sonriendo (Crédito: Getty Images)

La prima de servicios en Colombia es uno de los beneficios laborales otorgados por el Código Sustantivo del Trabajo (CST), el cual permite a los trabajadores contar con un ingreso adicional por sus oficios durante el año.

Esta prestación otorga un mes de salario por cada año trabajado (2’000.000 en 2026) y es una obligación para todos los empleadores del sector privado y para buena parte del sector público.

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Aquí, en Caracol Radio, conozca quiénes pueden aplicar, las fechas de pago y cómo calcular el monto que habría de recibir.

¿Cuándo se paga la prima de servicios de 2026 en Colombia?

El artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo establece que todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores una prima equivalente a un mes de salario (30 días) por año, distribuida en dos pagos:

Primera mitad: antes del 30 de junio.

antes del 30 de junio. Segunda mitad: antes del 20 de diciembre.

Dependiendo del caso, cada empresa puede otorgar este beneficio con anterioridad, haciendo el pago en la primera quincena o días antes que se acabe el mes límite.

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¿Quiénes pueden acceder a la prima de servicios en 2026?

La ley define que solo quienes tienen un contrato laboral formal y un vínculo de subordinación con el empleador reciben la prima de servicios. Esto cubre:

Trabajadores oficiales y del sector privado.

Beneficiarios incluidos por La ley 1788 de 2016:

Trabajadores del servicio doméstico

Choferes de servicio familiar

Trabajadores por días

Trabajadores de fincas

En general, a quienes cumplan con las condiciones de empleado dependiente.

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Así, esta lista excluye personas bajo contrato de aprendizaje, prestación de servicios e independientes, ya que no existe relación laboral directa que les amerite recibir prestaciones sociales. Aquellos con salario integral no reciben la prima por separado, porque ya está incluida en ese pago.

¿Cómo se calcula el valor a recibir en la prima de junio de 2026 en Colombia?

Este monto se calcula con base en el tiempo trabajado en cada semestre. A esto se le añaden componentes periódicos y salariales, como:

Recargos nocturnos.

Trabajo dominical.

Comisiones.

Horas extra en el promedio semestral.

El auxilio de transporte, aunque no cuenta como base para aportes, sí se suma a la prima y las cesantías para quienes reciben hasta dos salarios mínimos.

Si por ejemplo, estuvo vinculado desde enero de 2026 y trabajó todas las jornadas correspondientes, debe aplicar esta fórmula:

(Salario mensual × Días trabajados) ÷ 360

Ejemplo práctico:

Si gana $2.000.000 (mínimo vital + auxilio de transporte) y trabajó el semestre completo (180 días):

(2.000.000 × 180 días) ÷ 360 = $1.000.000 pesos de prima semestral.

Si trabajó unos tres meses: (2.000.000 × 90 días) ÷ 360 = $500.000 pesos

(2.000.000 × 90 días) ÷ 360 = $500.000 pesos Si empieza a trabajar desde mediados de junio: (2.000.000 × 15 días) ÷ 360 = $83.333

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