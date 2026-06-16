Dólar en Colombia cae $48 y toca su nivel más bajo desde diciembre de 2020

El dólar en el mercado colombiano reportó en las operaciones del martes una reducción de $48 pesos producto de la incertidumbre por los resultados de las elecciones presidenciales del próximo domingo 21 de junio en el país. La divisa se negoció en promedio a $3.426 pesos, una cifra que no se presentaba desde diciembre de 2020, marcando el nivel más bajo del dólar en más de cinco años y dos meses.

Los mercados cerraron estos martes marcados por la segunda vuelta presidencial programada donde se enfrentan Abelardo de la Espriella quien obtuvo 43,7% de votos en primera vuelta e Iván Cepeda con 40,9%, generando incertidumbre en el mercado cambiario.

El peso colombiano continúa revaluándose frente al dólar con la TRM del 16 de junio establecida en $3.475,72.

Esta caída de $48,79 en el dólar representa la reacción positiva del mercado a los resultados de la primera vuelta presidencial pese al repunte del petróleo y las tensiones geopolíticas globales, consolidando el nivel más bajo registrado desde enero de 2021 cuando el dólar cotizó a $3.428,04 pesos.