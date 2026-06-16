Dólar en Colombia cae $48 y toca su nivel más bajo desde diciembre de 2020
Analistas del mercado aseguran que la revaluación del peso se mantendrá hasta conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial
El dólar en el mercado colombiano reportó en las operaciones del martes una reducción de $48 pesos producto de la incertidumbre por los resultados de las elecciones presidenciales del próximo domingo 21 de junio en el país. La divisa se negoció en promedio a $3.426 pesos, una cifra que no se presentaba desde diciembre de 2020, marcando el nivel más bajo del dólar en más de cinco años y dos meses.
Los mercados cerraron estos martes marcados por la segunda vuelta presidencial programada donde se enfrentan Abelardo de la Espriella quien obtuvo 43,7% de votos en primera vuelta e Iván Cepeda con 40,9%, generando incertidumbre en el mercado cambiario.
El peso colombiano continúa revaluándose frente al dólar con la TRM del 16 de junio establecida en $3.475,72.
Esta caída de $48,79 en el dólar representa la reacción positiva del mercado a los resultados de la primera vuelta presidencial pese al repunte del petróleo y las tensiones geopolíticas globales, consolidando el nivel más bajo registrado desde enero de 2021 cuando el dólar cotizó a $3.428,04 pesos.
Luis Enrique Hurtado
Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...