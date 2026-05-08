Prima de junio en Colombia: ¿En cuándo quedó el pago este 2026 con aumento del salario? Plazo máximo

La prima de junio de 2026 volvió a convertirse en uno de los pagos más esperados por millones de trabajadores en Colombia. Con el incremento del salario mínimo para este año, también aumentó el valor de esta prestación social, que representa un ingreso extra clave para cubrir deudas, gastos del hogar, educación o ahorro.

Este beneficio debe ser pagado por todos los empleadores a sus trabajadores con contrato laboral vigente y corresponde al reconocimiento económico por el tiempo trabajado durante el primer semestre del año.

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¿De cuánto será la prima de junio 2026 para quienes ganan salario mínimo?

Con el ajuste del salario mínimo en 2026, los trabajadores que devengan este ingreso y laboraron durante todo el semestre recibirán una prima cercana a $1.000.000.

El cálculo se hace tomando el salario mínimo actual de $1.750.905 y sumando el auxilio de transporte de $249.095. En total, la base salarial queda en $2.000.000.

Como la prima corresponde a 15 días de salario por cada semestre trabajado, quienes estuvieron vinculados entre enero y junio recibirán:

$2.000.000 x180 ÷ 360 = $1.000.000

Este monto aplica únicamente para quienes trabajaron de manera continua durante los seis meses. Si el empleado ingresó después o tuvo periodos sin laborar, el pago será proporcional.

¿Cómo calcular la prima de junio en Colombia?

La fórmula establecida en la legislación laboral colombiana para liquidar la prima es la siguiente:

Salario mensual × días trabajados ÷ 360

Por ejemplo, una persona con salario mínimo que trabajó los 180 días del semestre deberá recibir:

$2.000.000 × 180 ÷ 360 = $1.000.000

En caso de haber trabajado menos tiempo, el valor disminuye proporcionalmente. Si alguien laboró únicamente 90 días, el cálculo sería:

$2.000.000 × 90 ÷ 360 = $500.000

Cuando el salario es variable, las empresas deben hacer un promedio de lo devengado durante el semestre. Allí también pueden incluirse pagos como horas extra, recargos nocturnos, dominicales y comisiones.

¿Quiénes tienen derecho a la prima de junio 2026?

La prima es una prestación social obligatoria para los trabajadores con contrato laboral formal, sin importar si es a término fijo, indefinido o por obra labor.

Entre quienes tienen derecho a recibirla están:

Empleados del sector privado

Trabajadores del servicio doméstico

Conductores de servicio familiar

Trabajadores rurales o de fincas

La inclusión de algunos sectores, como el servicio doméstico, quedó establecida tras la Ley 1788 de 2016.

¿Quiénes no reciben la prima de junio?

No todos los trabajadores en Colombia tienen acceso a esta prestación. La ley excluye a quienes no cuentan con una relación laboral subordinada.

Por esta razón, no reciben prima:

Contratistas por prestación de servicios

Trabajadores independientes

Aprendices con contrato de aprendizaje

En estos casos, los pagos se manejan bajo acuerdos civiles o comerciales y no generan prestaciones sociales.

¿Cuál es la fecha límite para pagar la prima de junio 2026?

Las empresas tienen plazo máximo hasta el 30 de junio de 2026 para consignar la prima de mitad de año.

Aunque algunas compañías optan por adelantar el pago, la ley establece que no puede superar esa fecha límite. El incumplimiento puede generar sanciones económicas para el empleador.

Además de las multas impuestas por las autoridades laborales, las empresas podrían verse obligadas a reconocer indemnizaciones por retrasos en el pago a sus trabajadores.

¿Qué pasa si no pagan la prima a tiempo?

El no pago de la prima constituye una falta laboral en Colombia. Según las normas vigentes, el empleador podría enfrentar sanciones económicas y asumir compensaciones por mora.

La normativa contempla que el trabajador pueda reclamar el pago correspondiente y exigir el reconocimiento de intereses o indemnizaciones derivadas del retraso.