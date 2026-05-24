Prima de junio 2026 en Colombia: último día para recibir el pago y qué pasa si no le consignan

¿Cómo invertir su prima e ingresos extras? El 78% de los colombianos se arrepiente de sus gastos.

La llegada de junio es una de las temporadas más esperadas por millones de trabajadores en Colombia, debido al pago de la prima de servicios, una prestación social obligatoria que representa un ingreso extra clave para aliviar gastos, ponerse al día con deudas o ahorrar para proyectos futuros.

Este beneficio está contemplado en la legislación laboral colombiana y corresponde al reconocimiento económico que hacen las empresas a sus empleados por el trabajo realizado durante el semestre. La prima equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y se paga en dos partes: la primera en junio y la segunda en diciembre.

Para este 2026, el pago de la prima de mitad de año deberá realizarse, como máximo, hasta el 30 de junio, fecha límite establecida por la normativa laboral colombiana. Las compañías que no cumplan con este plazo podrían enfrentar sanciones y reclamaciones por parte de los trabajadores.

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¿Quiénes tienen derecho a la prima?

La prima de servicios aplica para todos los trabajadores vinculados mediante contrato laboral, ya sea a término fijo, indefinido o por obra o labor. El requisito principal es que exista una relación laboral subordinada entre empleado y empleador.

Quienes hayan trabajado el semestre completo, es decir, desde enero hasta junio, recibirán una prima equivalente a 15 días de salario. En diciembre recibirán la otra mitad correspondiente al segundo semestre del año.

Sin embargo, las personas que no hayan completado los seis meses también tienen derecho al pago. En estos casos, la empresa debe consignar una prima proporcional al tiempo trabajado durante el semestre.

Por ejemplo, si un empleado ingresó a trabajar en abril, recibirá una suma calculada con base en los días laborados hasta junio.

Prima 2026: Fechas límite de pago

Primer semestre (prima de junio): a más tardar el 30 de junio de 2026.

Segundo semestre (prima de navidad): a más tardar el 20 de diciembre de 2026.

Funcionarios públicos: el segundo pago se efectúa en los primeros 15 días de diciembre.

¿Cuánto tiempo debe trabajar para recibir la prima?

Aunque muchas personas creen que se deben cumplir seis meses para acceder a este beneficio, la ley establece que el pago se reconoce desde el primer día de trabajo. Lo que cambia es el monto que se recibe.

Es decir, cualquier trabajador formal puede recibir prima, incluso si lleva pocas semanas en la empresa, siempre y cuando tenga un contrato laboral vigente.

El cálculo se realiza tomando el salario base y multiplicándolo por los días trabajados en el semestre. Posteriormente, el resultado se divide entre 360.

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Trabajadores que no reciben prima en Colombia

No todos los trabajadores tienen derecho a esta prestación. La norma excluye a quienes no cuentan con un contrato laboral tradicional.

Entre quienes no reciben prima de servicios se encuentran:

Personas vinculadas mediante contrato por prestación de servicios.

Trabajadores que devengan salario integral, ya que este incluye las prestaciones sociales.

Empleados con incapacidades superiores a 180 días en algunos casos específicos establecidos por la ley.

Tampoco aplica para trabajadores independientes o personas que prestan servicios de manera autónoma sin subordinación laboral.

¿Qué pasa si no le pagan la prima antes del 30 de junio?

Si la empresa no realiza el pago dentro del plazo legal, el trabajador puede presentar una reclamación directa ante el empleador o acudir al Ministerio de Trabajo para denunciar el incumplimiento.

La legislación colombiana establece que el no pago oportuno de la prima puede generar sanciones económicas para el empleador. Además, el trabajador podría exigir el reconocimiento de intereses o indemnizaciones dependiendo del caso.