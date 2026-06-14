Golpe al tráfico de madera: incautan más de 1.040 metros cúbicos en el Chocó

Chocó

Más de 1.040 metros cúbicos de madera que eran transportados de manera irregular fueron incautados por la Armada Nacional durante operativos de control fluvial realizados en el departamento del Chocó.

Uno de los operativos se desarrolló sobre el río Ijuá, en jurisdicción de Puerto Meluk, municipio de Bajo Baudó. Allí, las autoridades interceptaron una embarcación que transportaba 951 trozos de madera de las especies otobo y sajo sin la documentación exigida para su movilización.

Durante la inspección, los uniformados evidenciaron la irregularidad y procedieron a capturar en flagrancia a cinco hombres que se encontraban a bordo de la embarcación.

De forma paralela, en el río Catripe, sector de Punta Purricha, las autoridades detectaron otra embarcación que transportaba madera. Tras verificar la carga, encontraron inconsistencias entre la cantidad de material movilizado y la registrada en los permisos presentados por el tripulante.

En este segundo procedimiento se hallaron 1.118 trozos de madera tipo guino a flor de agua, de los cuales 400 no contaban con los respectivos salvoconductos de movilización expedidos por la autoridad ambiental, por lo que fueron incautados.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para responder por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, contemplado en la legislación colombiana.

Impacto ambiental

Según confirmó la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), el material forestal decomisado en ambas operaciones alcanza los 1.040,79 metros cúbicos de madera, equivalentes a 1.012,99 metros cúbicos en el primer operativo y 27,8 metros cúbicos en el segundo.

“Este resultado representa un duro golpe al aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y ratifica el compromiso de la armada de Colombia en la protección de los ecosistemas estratégicos del litoral Pacífico colombiano. La tala ilegal de los bosques no solo afecta el equilibrio del medio ambiente, sino también a las poblaciones que dependen del aprovechamiento de estos recursos naturales”, indicó el teniente coronel de Infantería de Marina, Oscar Leonardo Bolívar Cruz, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 22.

La Armada señaló que durante las labores de vigilancia también ha identificado caminos clandestinos utilizados para facilitar la extracción y transporte ilegal de madera en la región. Estas prácticas contribuyen a la deforestación, la pérdida de hábitats naturales y el deterioro de los ecosistemas del litoral Pacífico colombiano.