La colonia china en Antioquia donó siete toneladas de ayudas humanitarias

Antioquia

La Policía Antioquia recibió una importante donación de la colonia china de Medellín que trasladó hacia el oriente del departamento ayudas humanitarias para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Los empresarios extranjeros se reunieron en el municipio de Guarne. Hasta ese lugar trasladaron siete toneladas consistentes en alimentos, víveres, productos no perecederos, cobijas, frazadas y otros elementos de primera necesidad.

“Empresarios y comerciantes de la ciudad de Medellín que el día de hoy se integran a la entrega de unos elementos importantes para todos los damnificados que resultaron de acuerdo con el terremoto en los pasados días”, manifestó el Coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de Policía Antioquia.

De manera inicial, las ayudas serán distribuidas desde este sábado en el departamento del Chocó, donde miles de personas requieren el apoyo solidario del país.

“Nosotros, la comunidad china de Medellín, nos encontramos en el municipio de Guarne, aportando un granito de arena para las familias más afectada por el terremoto”, dijo Santiago Wu, empresario de Medellín, Antioquia.

Se espera que vía aérea sea trasladada esta ayuda al Chocó y comience a ser entregada de inmediato.