Investigan la muerte de líder trans hallada en un río de La Ceja, Antioquia

La Ceja, Antioquia

La muerte de Paulina Blandón Villada, conocida como “La Chapola”, ha causado conmoción en el Oriente antioqueño. El cuerpo de la mujer trans de 31 años fue hallado en el río Pereira, en la vereda San Sebastián del municipio de La Ceja, sobre la vía que conduce hacia Rionegro.

Paulina era una figura ampliamente reconocida en su comunidad por su liderazgo social y por su defensa de los derechos de la población LGBTIQ+. Durante años participó en distintos espacios comunitarios y se destacó por promover iniciativas relacionadas con la inclusión, la igualdad y la participación de las personas diversas.

Las circunstancias de su muerte aún son materia de investigación. De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia; sin embargo, serán los estudios realizados por Medicina Legal los que permitan establecer con precisión las causas del fallecimiento.

Violencia contra la población LGBTIQ+

El caso ha generado preocupación entre organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, que han solicitado a las autoridades adelantar una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido. Diversos colectivos también advirtieron que los discursos de odio y la estigmatización continúan representando factores de riesgo para la población LGBTIQ+, por lo que insistieron en la necesidad de fortalecer las garantías de protección para esta comunidad.

La Fundación Forjando Futuros se sumó a los llamados para que el caso sea esclarecido con prontitud y pidió celeridad en las investigaciones con el fin de determinar las circunstancias de la muerte de la lideresa.