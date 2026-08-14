Los combates entre el Ejército y el Clan del Golfo dejan un presunto cabecilla abatido en El Bagre

El BAGRE- Antioquia

La séptima División entregó un reporte de los intensos combates reportados con el Clan del Golfo el jueves 13 de agosto en el corregimiento de Puerto López en el municipio de El Bagre. Un presunto integrante de ese grupo ilegal.

La institución castrense reportó que en medio de la confrontación fue abatido un hombre conocido con el alias de Momo, un presunto cabecilla de comisión de la subestructura Manuel Alexander Ariza. Además, se reportó la captura de alias “Mónica”; es señalada de presuntamente ser la encargada de las acciones logísticas del grupo.

“La operación, que se adelantó en la vereda El Tigre, del municipio de El Bagre, Antioquia, también le permitió a los soldados la incautación de 3 fusiles, 6 pistolas, 28 proveedores y más de 1.350 cartuchos de diferentes calibres”, reportó la Séptima División.

También informó sobre el desmantelamiento de un centro de comunicaciones de la mencionada subestructura con la recuperación de 14 radios, cuatro celulares, un computador y un equipo detector de señales.