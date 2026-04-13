Capturan a cinco personas por red de tala ilegal entre Boyacá y Cundinamarca

Las autoridades ambientales desarticularon una red de tala ilegal que operaba entre Boyacá y Cundinamarca, con epicentro en Chiquinquirá. En el operativo se incautaron más de 33 metros cúbicos de madera y fueron capturadas cinco personas.

Ampliar Cerrar

Yiber González, director regional de la CAR, destacó la magnitud del decomiso. «...Incluye cedro de montaña, una especie nativa en categoría de amenaza...» explicó, advirtiendo sobre el impacto ambiental de estas actividades.

Ampliar Cerrar

El funcionario señaló que el control al tráfico ilegal de madera se ha convertido en una prioridad institucional. Según cifras entregadas, en lo corrido del año se ha logrado evitar la movilización de al menos 29 metros cúbicos adicionales.

Ampliar Cerrar

Las autoridades anunciaron que continuarán los operativos en coordinación con la Policía. Los responsables enfrentarán procesos sancionatorios, mientras se refuerzan las estrategias para proteger los ecosistemas afectados.