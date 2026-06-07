Golpe al tráfico ilegal de madera en el municipio de Ubaté en Cundinamarca

Profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca incautaron 40 metros cúbicos de madera de las especies cedro e higuerón que eran transportadas en la vía Ubaté–Simijaca.

En un primer vehículo transportaban 7,98 m³ de madera con un salvoconducto irregular que no amparaba la totalidad del volumen movilizado. Por esta razón, el material fue incautado por la Policía Nacional y puesto a disposición de la Corporación.

En un segundo caso, el vehículo transportaba 17,45 m³ de madera. La incautación se realizó por inconsistencias en el salvoconducto relacionadas con la especie, la presentación, el volumen de la madera y la identificación del conductor. Durante la verificación, se identificaron 304 bloques de madera. Por otra parte, debido a que el conductor no accedió al traslado del material al CAV de Mosquera, se realizó el descargue en las instalaciones de la Dirección Regional Ubaté.

“Reiteramos el llamado al sector maderero a cumplir la normatividad y proteger nuestros recursos naturales. Continuaremos trabajando de manera firme por la protección de los recursos naturales en el territorio”, aseguró Julio Cesar Sierra León, director regional de la CAR Ubaté.

Finalmente, un tercer vehículo transportaba 14,57 m³ de madera de higuerón, correspondientes a 155 bloques, los cuales quedaron a disposición de la CAR.