“Ayer maté a ese sargento”: chat con el que acusan a alias ‘Mono Milicio’ de instalar cilindro bomba

San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Jaiver Arley Serna Areiza, alias ‘Mono Milicio’, integrante del frente 36 de las disidencias de las Farc, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación al ser señalado de participar en acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil en el norte y nordeste de Antioquia.

De acuerdo con la investigación, Serna Areiza sería el responsable de instalar y activar un cilindro bomba el pasado 1 de septiembre de 2025 en la vía que comunica a los municipios de San Andrés de Cuerquia y Toledo. La explosión causó la muerte de un suboficial del Ejército Nacional que había llegado al lugar para intentar desactivar el artefacto explosivo improvisado.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía presentó como evidencia un chat atribuido al procesado en el que, se estaría refiriendo al atentado y escribe: “viejo, ayer maté a ese sargento”. Asimismo, fue incorporado un video que registra el momento exacto de la detonación del explosivo que acabó con la vida del uniformado.

Según el ente acusador, alias ‘Mono Milicio’ habría asumido funciones como explosivista del grupo armado ilegal desde enero de 2025, encargándose de la preparación y ejecución de ataques con artefactos explosivos.

La Fiscalía también le atribuye participación en el homicidio de dos personas ocurrido el 9 de marzo de 2025 en zona rural de San Andrés de Cuerquia. Las víctimas habrían sido engañadas con la promesa de recibir un pago por reparar una motocicleta averiada, pero fueron atacadas con armas de fuego tras ser señaladas de supuestamente colaborar con la fuerza pública.

Imputación de cargos y proceso judicial

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio con fines terroristas agravado, terrorismo agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El procesado no aceptó los cargos imputados. Por decisión judicial, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra.