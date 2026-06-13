“Que diga por qué lo asesinaron”: familia de periodista Mateo Pérez tras captura de alias Chalá

¿Qué revela el asesinato de Mateo Pérez sobre libertad de prensa, armados y control territorial? Redes sociales / Getty Images

Yarumal, Antioquia

La captura de alias Chalá, señalado como el presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, fue recibida con alivio por sus familiares, amigos y habitantes del norte de Antioquia.

Jorge Rueda, primo de Mateo, aseguró que la detención genera esperanza luego de meses marcados por la incertidumbre y el dolor.

“Es realmente un alivio. Nos ayuda a tener esperanza de que va a haber justicia y que las cosas se van a hacer bien por fin en este país. Yo siento que es un descanso enorme para toda la familia”, indicó Rueda.

Aunque la familia considera que el hecho es un paso importante hacia la justicia, insisten en que aún falta conocer la verdad del caso y poder esclarecer las razones que llevaron al crimen del comunicador, que pagó con su vida el conflicto armado en la zona.

“Hay muchas cosas que no sabemos, que no nos han contado. Sería muy importante que él pudiera decirle a la gente, sobre todo decirle a su familia, a sus amigos, por qué tomó esa decisión de asesinar a Mateo. Parte de la reparación que estamos esperando tiene que ver con la verdad. Por qué asesinar a un joven que no tenía nada que ver con la guerra, que era una buena persona, un buen hijo, un buen hermano y un gran amigo”, expresó el primo de Mateo.

Tras la captura de alias Chalá, la familia del periodista antioqueño hizo un llamado a las autoridades para que el proceso avance con rapidez y transparencia y que el caso no quede en la impunidad.

Detalles de la captura de alias ‘Chalá’

La detención de Jhon Edinson Chala Torrejano, alias ‘Víctor Chalá’, cabecilla de una comisión armada del Frente 36 de las disidencias de las Farc se produjo en la noche del 12 de junio en el peaje de Flandes, Tolima, mediante una orden judicial por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado, junto a otras cinco personas.

Durante el operativo fueron detenidas seis personas y se incautaron armas de fuego, munición, teléfonos celulares de alta gama y 33 millones de pesos en efectivo.