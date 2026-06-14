Lotería de Boyacá del 13 de junio 2026: Estos son los resultados, premios y más

LaLotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.

Resultados Lotería de Boyacá del sábado 13 de junio de 2026

Este sábado 13 de junio se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Conozca a continuación el resultado:

El resultado del premio mayor del sorteo es:

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Premios de la Lotería de Boyacá

Premio mayor: $15′000.000.000

$15′000.000.000 Premio Fortuna: $1.000,000,000

$1.000,000,000 Premio Alegría : $400,000,000

: $400,000,000 Premio Ilusión: $300,000,000

$300,000,000 Premios Esperanza : $100,000,000

: $100,000,000 Premios Berraquera : $50,000,000

: $50,000,000 Premios Optimismo: $20,000,000

$20,000,000 Premios Valentía: $10,000,000

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¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?