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14 jun 2026 Actualizado 01:39

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Lotería de Boyacá del 13 de junio 2026: Estos son los resultados, premios y más

¡ATENTO! Conozca los resultados del sorteo de este sábado 13 de junio 2026 y descubra si es uno de los ganadores

Lotería de Boyacá Resultados Hoy 4 octubre

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LaLotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.

Resultados Lotería de Boyacá del sábado 13 de junio de 2026

Este sábado 13 de junio se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Conozca a continuación el resultado:

El resultado del premio mayor del sorteo es:

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Premios de la Lotería de Boyacá

  • Premio mayor: $15′000.000.000
  • Premio Fortuna: $1.000,000,000
  • Premio Alegría: $400,000,000
  • Premio Ilusión: $300,000,000
  • Premios Esperanza: $100,000,000
  • Premios Berraquera: $50,000,000
  • Premios Optimismo: $20,000,000
  • Premios Valentía: $10,000,000

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¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?

  • Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.
  • Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.
  • Allí tiene dos botones para realizar su apuestaLoti y LottiRed.
  • Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.
  • Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.
  • Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.
Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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