¿Qué festivo es el 15 de junio en Colombia? Significado y explicación de la celebración religiosa

Sin lugar a dudas, Colombia hace parte del listado de países con más días festivos en el mundo, jornadas de gran beneficio para los trabajadores, más aún si se trata de puentes festivos, pues pueden planear vacaciones, viajes cortos, reuniones de amigos o familiares e incluso programar fiestas y celebraciones.

Según ‘Public Holidays Global’, el territorio nacional está en el top cinco de países de América Latina con más festivos.

Si bien es vital el trabajo para el ser humano, también se hace necesario contar con estos momentos de descanso.

Para el 2026, los colombianos disfrutarán de un total de 19 días feriados; esto, gracias a la ley que mueve los festivos que no caen en día hábil a los lunes, facilitando así los puentes y el turismo.

Se trata de la Ley Emiliani, una legislación que permite disfrutar de varios fines de semana largos. Esta norma, implementada con la finalidad de promover el turismo y facilitar el descanso de los trabajadores, tiene un impacto directo en la organización de las actividades laborales y en la planificación de las vacaciones familiares.

¿Cuándo es el próximo festivo?

El próximo festivo es este lunes 15 de junio, celebración en honor al Sagrado Corazón de Jesús.

Se trata del noveno día feriado que tendrán los colombianos para tomar una jornada más de descanso.

Se trata de una celebración de origen religioso, según la página web “Red Católica Mundial”, en esta fecha se honra el “Sagrado Corazón de Cristo, a través del cual se nos manifestó el amor eterno de Dios por todos”.

Siendo así, hacen falta 10 días festivos más iniciando desde el siguiente que cae el 29 de junio en honor a San Pedro y San Pablo.

Calendario de los festivos que faltan en 2026

Junio (tres festivos)

Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús Junio 29: San Pedro y San Pablo

Julio (dos festivos)

Julio 13: Día de Nuestro Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Día de Nuestro Señora del Rosario de Chiquinquirá. Julio 20: Día de la independencia

Agosto (dos festivos)

Agosto 7: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá Agosto 17: Asunción de la Virgen

Octubre (un festivo)

Octubre 12: Día de la raza

Noviembre (dos festivos)

Noviembre 2: Todos los Santos

Todos los Santos Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Diciembre (dos festivos)

Diciembre 8: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Diciembre 25: Navidad

Nuevo festivo en Colombia

Aunque a inicios de año se hablaba únicamente de 18 días festivos, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2578 de 2026 la cual establece un nuevo festivo en Colombia en el mes de julio.

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De este modo, el Gobierno Nacional decretó el 9 de julio como el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Sin embargo, es de destacar que este festivo se disfrutará, este año, el lunes 13 de julio luego de haber aplicado las disposiciones de la Ley 51 de 1983.