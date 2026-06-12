España vs. Cabo Verde: fecha y hora del debut de la ‘Roja’ en Mundial 2026: ¿Lamine Yamal jugará?

Ya inició el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se jugaron ya dos partidos en donde las selecciones mexicana y surcoreana se quedaron con la victoria en sus respectivos partidos de debut.

Sin embargo, hay varios equipos que aun no dan la patada inicial, y uno de estos es una de las favoritas a llevarse el título: la Selección de España.

Por ello, en Caracol Radio le contamos todos los detalles sobre el debut de España en este Mundial 2026.

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¿Cuándo debuta España en el Mundial 2026?

Pues bien, la Selección de España debutará en el Mundial el próximo lunes, 15 de junio, en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, Estados Unidos.

Hace 4 años, en Qatar 2022, la ‘Roja’ dio un golpe de autoridad en su debut goleando 7-0 a la Selección de Costa Rica; sin embargo, aunque avanzó de la fase de grupos, cayó eliminada contra la Selección de Marruecos en penales.

¿Contra quién debuta España en el Mundial 2026?

España debutará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 contra el combinado nacional de Cabo Verde, país que, por primera vez en su historia, se clasificó un Mundial gracias al nuevo formato implementado por la FIFA en donde 48 equipos llegaron a la cita.

Ahora, Cabo Verde llega a su debut contra España con dos victorias en dos amistosos previos: ganó ambos 3-0 contra las selecciones de Serbia y Bermudas.

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¿A qué hora es el debut de España en el Mundial 2026?

España debutará a las 11:00 de la mañana en el Mundial 2026, una de las franjas horarias más tempranas de partidos en el certamen, teniendo en cuenta que la mayoría se juegan en la tarde y en la noche, hora Colombia.

¿Lamine Yamal jugará el primer partido de España en el Mundial 2026?

Finalmente, España llega a su debut entre incertidumbre, pues su estrella, Lamine Yamal, no es todavía fijo en el 11 titular para enfrentar a Cabo Verde. Lo anterior porque llega al torneo saliendo de una lesión que sufrió en el Barcelona cuando acabando temporada, el 22 de abril, se lastimó el tendón de la corva de su pierna izquierda (en el fémur), tras lanzar un penal.

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Ahora, lo que sí es cierto es que ya entrenó con el combinado, al igual que Nico Williams, que también llegaba lesionado, lo que dejaría ver que, por lo menos, sí o sí estaría disponible pa¿ra jugar, así no sea de titular.

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