Conozca fecha, hora y rival de Francia en su debut en el Mundial 2026: ¿cuándo juega Mbappé?

Arrancó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y fue la selección azteca, anfitriona del torneo, la que se quedó con la primera victoria del certamen tras vencer al combinado nacional de Sudáfrica 2-0.

Así, con el inicio de la competencia, llegan las dudas de cuándo son los debuts de otras selecciones, siendo los más buscados los cuadros favoritos al título, siendo Francia una de estas.

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Por eso, en Caracol Radio le contamos cuándo debuta Francia en el Mundial 2026 y los detalles del primer partido de cuadro galo en el certamen.

¿Cómo llega la Selección de Francia a su debut en el Mundial 2026?

Francia llega a su debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con un 50750 en los resultados de sus dos amistosos previos.

Lo anterior porque en el primero, que fue contra Costa de Marfil, perdieron 2-1; sin embargo, contra la Selección de Irlanda del Norte ganaron 3-1.

¿Cuándo debuta la Selección de Francia en el Mundial 2026?

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Es así como los franceses, campeones del mundo en 1998 y 2018, debutarán en el Mundial 2026 el próximo martes, 16 de junio, en el MetLife Stadium, escenario que, entre otras cosas, albergará la final del campeonato.

¿Contra cuál equipo debuta Francia en el Mundial 2026?

Los galos debutarán en esta edición mundialista contra la escuadra nacional de Senegal, equipo comandando por el delantero Sadio Mané.

Francia, dirigida en la cancha por su 10, Kylian Mbappé, buscará llegar a su tercera final consecutiva en mundiales, luego de haber sido campeones y subcampeones en Rusia 2018 y Qatar 2022, respectivamente.

¿A qué hora debuta Francia en el Mundial 2026?

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‘Les bleus’ debutarán en el Mundial 2026 a las 2:00 de la tarde, hora Colombia. Como dato curioso, el entrenador francés Didier Deschamps, ya e ha coronado campeón del mundial tanto de jugador, como de director técnico, por lo que buscará su segundo trofeo como estratega nacional.

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