¿Cuándo debuta la Argentina de Messi en el Mundial 2026? Fecha, hora y rival de la ‘albiceleste’

Este jueves, 11 de junio, inició el Mundial 2026 con el partido entre México y Sudáfrica. Así, se abrió el telón del torneo más importante en el mundo del fútbol y en el que se deberán jugar un total de 104 partidos para conocer el campeón de este certamen.

Y es que, precisamente, la Selección Argentina llega como defensora del título a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras haber sido el combinado nacional que se quedó con el trofeo en Qatar 2022.

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Por ello, en Caracol Radio le contamos cuándo será el debut de la Argentina que, en esta nueva edición, volverá a ser comandada por el astro Lionel Messi.

¿Cómo llega la Selección Argentina a su debut en el Mundial 2026?

La Selección Argentina dirigida por el entrenador Leonel Scaloni llegan a su debut en el Mundial 2026 con un saldo de dos victorias en dos amistosos previos.

La ‘albiceleste’ venció 2-0 a Honduras y, también, 3-0 a la Selección de Islandia.

¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026?

Pues bien, la Argentina de Messi debuta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 el próximo martes, 16 de junio, y jugará en el Arrowhead Stadium, de la ciudad de Kansas.

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¿Contra quién jugará Argentina en su debut en el Mundial 2026?

Argentina se verá las caras en su debut contra la Selección de Argelia. Como dato curioso, esta será la primera vez que sudamericanos y africanos se vean las caras en un Mundial, pues en ninguna de las 23 ediciones celebradas a lo largo de los años, se han enfrentado.

¿A qué hora juega Argentina en su debut en el Mundial 2026?

La Selección de Argentina se verá las caras contra el combinado nacional de Argelia a las 8:00 de la noche, hora Colombia.

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Los argentinos buscarán el bicampeonato en este certamen y bordar la cuarta estrella en el escudo de la selección, tras haber ganado los Mundiales de 1978, con Kempes como protagonista; el de 1986, con Diego Armando Maradona como estrella; y el del 2022, de la mano de Lionel Messi.

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