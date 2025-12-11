Periodistas españoles predicen el campeón del Mundial: Colombia se enfrentaría a Argentina

El Mundial de fútbol de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá comienza a palpitarse desde ya y millones de aficionados alrededor del mundo se ilusionan con que su país se corone en la máxima competencia del deporte.

Tras el sorteo de la fase de grupos realizado el pasado 5 de diciembre en Washington D. C., 42 países ya conocen a sus rivales, mientras que restan por definirse seis cupos vía repechaje, cuatro de ellos desde la UEFA y los dos faltantes por parte de las demás confederaciones.

Aunque con la implementación del nuevo formato, los caminos rumbo a la final pueden variar, inclusive en algunos grupos puede ser conveniente clasificar tercero para evitar grandes potencias en los dieciseisavos de final, todos estos análisis han sido expuestos por la prensa deportiva y los aficionados.

Periodistas españoles predicen el campeón del Mundial

A través de redes sociales, se ha viralizado un video de la prensa española de DAZN, quienes se animaron a armar los 32 clasificados a los KO y todos los vencedores rumbo a la gran final; sorpresivamente, pusieron a Colombia como primera del grupo K, superando a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

De acuerdo a la predicción de los europeos, Colombia derrotaría en dieciseisavos a Ghana, el país africano que es parte del grupo L junto a Croacia, Inglaterra y Panamá, y que, según este camino, terminaría tercera de su grupo.

En octavos de final, la ‘tricolor’ se vería las caras con la cuatro veces campeona del mundo, Italia, quien actualmente se encuentra en repechaje y deberá superar a Irlanda del Norte y luego al vencedor de Gales ante Bosnia; en este compromiso Colombia también avanzaría y se ubicaría en cuartos de final, igualando su mejor participación en una Copa del Mundo, en esta instancia se vería las caras con la actual campeona, Argentina.

Desafortunadamente, el sueño mundialista finalizaría aquí, pues los españoles ven como vencedora a la selección ‘albiceleste’, quien jugaría semifinales ante Marruecos, pero caería, dejando en la final a los africanos y a su propio país, España, quien hoy por hoy se consolida como el gran favorito y que sería la campeona según la predicción.

¿Cuáles son los rivales que podría enfrentar Colombia si avanza en el grupo K?

La Selección Colombia podría enfrentar hasta 24 potenciales rivales diferentes, todo dependiendo de que posición culmine su grupo, claramente si logra la clasificación, las rutas son las siguientes: