Luna llena en junio 2026: Significado, fecha y hora exacta para ver en Colombia la Luna de Fresa

En el universo y en el mundo astronómico existen diferentes tipos de fenómenos astronómicos. Los más conocidos son los eclipses, los cuales no tienen un solo tipo, pues se pueden apreciar tanto los eclipses lunares y los eclipses solares.

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La NASA, por ejemplo, explica en su web que estos fenómenos, los eclipses solares, “ocurren cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol”.

Ahora, en el caso de los eclipses lunares, según explica la reconocida revista National Geographic, “ocurren unas dos veces al año, cuando el Sol, la Tierra y su satélite se alinean de forma que la Luna cae bajo la sombra del planeta Tierra”.

Según la misma revista National Geographic, estos acontecimientos han “deleitado o aterrorizado a la humanidad a lo largo de la historia, y los astrónomos han aprendido a seguir los movimientos celestes” para predecir, entre otras cosas, fenómenos como los eclipses.

Así mismo, explican que la humanidad, alrededor de estos, ha creado festividades como por ejemplo los Incas. “Contaban historias de un jaguar que atacaba a la Luna y la ensangrentaba, mientras que los mesopotámicos creían que era atacada por demonios.

Aunque estos tipos de fenómenos son los más comentados por la sociedad, hay otro que también es un ‘clásico’ en la astronomía: se trata de las lunas llenas que, cada tanto, crean la conocida ‘luna de fresa’. En Caracol Radio le contamos.

¿Qué es la ‘luna de fresa’?

National Geographic explica en su página web que la ‘luna de fresa’, también llamada luna de hidromiel o del loto, es un nombre que se le da particularmente a un tipo de luna llena que se da en determinado mes del año.

“Todas las lunas llenas suelen recibir un nombre en particular relacionado a la agricultura o a los animales (...) Siguiendo esa tradición, la de junio se conoce como “luna de fresa”, ya que la fresa de Virginia (Fragaria virginiana) alcanza su máxima maduración en coincidencia con esta fase lunar y es el momento de la recolección de la fruta".

Cabe destacar que este tipo de luna físicamente no cambia, cambia es su denominación. El fenómeno "ocurre aproximadamente cada 29.5 días y, cuando sucede, todo el lado visible del satélite desde la Tierra aparece iluminado por los rayos del Sol, de manera que se ve como un círculo completo en el cielo", dicen.

¿Cuándo será la próxima ‘luna de fresa’?

Según explica la revista, la próxima luna llena o ‘luna de fresa’ será el próximo lunes, 29 de junio.

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¿Cómo verla en Colombia?

Este tipo de fenómenos no tiene algún tipo de contraindicación. De acuerdo con la NASA explicó que “la forma más sencilla de observar la Luna es mirar hacia arriba”.

“Aunque se aprecia a simple vista, usar binoculares o un telescopio puede enriquecer la experiencia, ya que permite identificar detalles“, dijo NatGeo.

Según Starwalk Space, el fenómeno se podrá ver a 6:57 de la noche.