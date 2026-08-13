Emergencias en Colombia: balance de incendios y estado del volcán Puracé

La emergencia por el terremoto no es el único frente que actualmente concentra la atención de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El director de la entidad, David Tamayo, explicó que también se están atendiendo de manera simultánea otras situaciones que generan afectaciones en diferentes regiones del país.

Uno de estos casos es el volcán Puracé, que permanece en alerta naranja. Desde el pasado fin de semana, la UNGRD mantiene en la zona una comisión técnica encargada de evaluar la actividad volcánica y revisar las condiciones de los albergues, ante la posibilidad de que un incremento de la actividad haga necesario evacuar a la población.

La alerta naranja implica que la actividad del volcán requiere seguimiento permanente y preparación de las autoridades. La UNGRD señaló que mantiene listas las capacidades de respuesta ante un eventual cambio en las condiciones.

Incendios forestales también están bajo atención

El otro frente corresponde a los incendios forestales que se presentan en diferentes zonas del país, principalmente en Tolima y Quindío.

Según la UNGRD, varios ya fueron extinguidos y controlados, mientras que otros están cerca de quedar completamente bajo control. Para estas labores indicaron que, también se cuenta con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El director de la UNGRD aseguró que, aunque la prioridad continúa siendo la emergencia causada por el terremoto en San José del Palmar, Choco, la entidad mantiene sus capacidades activas para responder a estas otras situaciones y atender a las comunidades que puedan resultar afectadas.

Así, la Unidad mantiene tres frentes de atención simultáneos en diferentes regiones del país: la emergencia del terremoto, el seguimiento al volcán Puracé y la respuesta a los incendios forestales.