¿Fue afectado por La Niña y aún no recibe la ayuda? La UNGRD habilitó nuevos pagos de $500.000

Las personas afectadas por el fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023 que aún no habían recibido las ayudas económicas del programa Jefas y Jefes de Hogar tendrán una nueva oportunidad para acceder al beneficio. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció un nuevo ciclo de pagos para quienes tenían desembolsos pendientes.

En total, 1.536 personas que hacen parte del Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) recibirán los recursos luego de subsanar inconsistencias en sus datos personales, situación que había impedido la entrega de las ayudas.

Cada beneficiario recibirá un pago único de $500.000, para un desembolso total de $768 millones. Los recursos podrán reclamarse durante los 60 días siguientes a la activación del giro a través del Banco Agrario y sus corresponsales autorizados.

¿Quiénes recibirán la ayuda?

La UNGRD informó que este nuevo ciclo de pagos llegará a beneficiarios ubicados en 23 departamentos y Bogotá. Cundinamarca, Chocó, Santander, Sucre, Risaralda, Norte de Santander y Córdoba concentran el mayor número de personas favorecidas.

La medida está dirigida a personas que ya estaban registradas como damnificadas por las emergencias asociadas al fenómeno de La Niña, pero que no habían podido acceder al subsidio debido a problemas en la información suministrada.

Así puede consultar si es beneficiario

Las personas interesadas en verificar si hacen parte de este ciclo de pagos deberán acercarse a las alcaldías de sus municipios, donde estarán disponibles los listados oficiales.

Los beneficiarios tendrán un plazo de 60 días calendario para reclamar el incentivo económico a través del Banco Agrario y sus corresponsales autorizados.

Más de 550 municipios han recibido estas ayudas

De acuerdo con la UNGRD, el programa Jefas y Jefes de Hogar ha beneficiado a familias de 550 municipios en 28 departamentos del país y registra un avance del 81 % en la entrega de ayudas económicas.

Con este nuevo ciclo de pagos, se destraban recursos que permanecían pendientes por inconsistencias en los registros y más de 1.500 familias afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno de La Niña podrán recibir finalmente el apoyo económico previsto para los damnificados.