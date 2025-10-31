¿Cuándo es luna llena en noviembre de 2025?: Así se verá en Colombia el 3, 4, 5, 6 y 7 de ese mes

Un espectáculo celeste de gran magnitud espera a los colombianos a principios de noviembre de 2025. El cielo nocturno se engalanará con la presencia de la Luna Llena de Castor, un evento que, en esta ocasión, coincide con el fenómeno de la Superluna, ofreciendo una visión del satélite natural más grande y brillante de todo el año.

¿Cuándo es luna llena en noviembre de 2025?

La Luna alcanzará su fase de plenitud máxima el miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 8:20 de la mañana, hora colombiana (COT). Si bien este instante preciso ocurre durante el día, los observadores en Colombia no se perderán el espectáculo. Las noches inmediatamente anterior y posterior, es decir, la del 4 al 5 de noviembre y la del 5 al 6 de noviembre, serán el mejor momento para la observación, ya que la Luna se percibirá completamente llena, redonda y con un brillo excepcional.

Calendario de observación: Del 3 al 7 de noviembre

Para los aficionados a la astronomía y para todo público que desee seguir la evolución de este evento, aquí se presenta una guía detallada de lo que se podrá apreciar en el firmamento colombiano durante esos días clave:

Lunes 3 de noviembre: La Luna se encontrará en su fase Gibosa Creciente , con una iluminación cercana al 90%. Su apariencia será la de un disco casi perfecto, muy brillante, donde solo una porción mínima permanecerá en la sombra. Esta noche sirve como un magnífico preludio al evento principal.

La Luna se encontrará en su fase , con una iluminación cercana al 90%. Su apariencia será la de un disco casi perfecto, muy brillante, donde solo una porción mínima permanecerá en la sombra. Esta noche sirve como un magnífico preludio al evento principal. Martes 4 de noviembre: La Luna estará en su máximo esplendor, a solo horas de su fase plena. Con una iluminación que ronda el 98-99%, su tamaño y luminosidad serán notablemente superiores. Esta será la primera noche en la que el fenómeno de la Superluna se manifestará con toda su intensidad, luciendo excepcionalmente grande y brillante en el horizonte.

La Luna estará en su máximo esplendor, a solo horas de su fase plena. Con una iluminación que ronda el 98-99%, su tamaño y luminosidad serán notablemente superiores. Esta será la primera noche en la que el fenómeno de la se manifestará con toda su intensidad, Miércoles 5 de noviembre (Noche): Aunque la fase exacta de luna llena fue en la mañana, durante la noche del 5 al 6 de noviembre es cuando los colombianos podrán contemplar la Superluna de Castor en todo su apogeo. Se observará como un disco redondo y deslumbrante, alcanzando el punto máximo de tamaño y brillo aparente en el ciclo anual.

Aunque la fase exacta de luna llena fue en la mañana, durante la es cuando los colombianos podrán contemplar la en todo su apogeo. Se observará como un disco redondo y deslumbrante, alcanzando el punto máximo de tamaño y brillo aparente en el ciclo anual. Jueves 6 de noviembre: La Luna ingresará oficialmente en la fase Gibosa Menguante , aunque a simple vista seguirá pareciendo una luna llena, con una iluminación del 98-99%. La disminución en su porcentaje de luz será casi imperceptible, manteniéndose como un objeto dominante en el cielo nocturno.

La Luna ingresará oficialmente en la fase , aunque a simple vista seguirá pareciendo una luna llena, con una iluminación del 98-99%. La disminución en su porcentaje de luz será casi imperceptible, manteniéndose como un objeto dominante en el cielo nocturno. Viernes 7 de noviembre: La fase menguante comenzará a hacerse un poco más evidente, con una iluminación de aproximadamente el 94%. Un borde sutilmente oscuro empezará a marcarse, indicando el inicio del ciclo de decrecimiento, sin embargo, su presencia seguirá siendo prominente y brillante.

El fenómeno de la Superluna y su nombre tradicional

La particularidad de esta Luna Llena de noviembre de 2025 radica en su coincidencia con el perigeo, que es el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra. Esta proximidad es la causa de que se catalogue como una Superluna, haciendo que el satélite se perciba hasta un 14% más grande y un 30% más brillante comparedo con una Luna Llena en su punto más lejano (apogeo).

Respecto a su nombre, la Luna del Castor o Beaver Moon es una denominación que hunde sus raíces en las tradiciones de las tribus nativas americanas y en los colonos europeos en Norteamérica. Este nombre se asignaba a la luna llena de noviembre por coincidir con la época del año en la que los castores terminaban de construir sus madrigueras para prepararse para el invierno, y también porque marcaba el momento ideal para la caza de estos animales para la obtención de sus pieles, cruciales para la temporada de frío.