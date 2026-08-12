Hoy hay un ‘doble’ fenómeno astronómico en el mundo, según la NASA: ¿cuál se verá en Colombia?

Imagen de fondo tomada de Getty Imagenes (Crédito: Cavan Images) // Imagen del eclipse tomada de Getty Imagenes (Crédito: George Pachantouris) // Imagen de la lluvia de estrellas tomada de Getty Imagenes (Crédito: Gabriel Gonzalez (noctografia) / 500px)

Este 12 de agosto de 2026 será una de las fechas más importantes del calendario astronómico del año. En una misma jornada coinciden dos fenómenos que podrán captar la atención de los aficionados a la observación del mundo: un eclipse solar total y el máximo de actividad de la lluvia de meteoros Perseidas. A esto se suma la llegada de la Luna nueva, una condición que hará que el cielo esté más oscuro durante la noche y facilite ver las estrellas y los meteoros.

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¿A qué horas va a ser el eclipse?

Uno de los acontecimientos principales del 12 de agosto será el eclipse solar total, que se producirá cuando la Luna se ubique entre la Tierra y el Sol, lo que genera un bloqueo parcial en el paso de luz solar para los observadores ubicados en:

El norte de Rusia.

Groenlandia.

Islandia

Norte de España.

Algunas zonas de Portugal.

Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte).

Durante el eclipse solar, es fundamental tomar precauciones para proteger la vista. La National Aeronautics and Space Administration (NASA) recomienda utilizar anteojos para eclipse o un visor solar seguro durante todo el proceso astrológico. De igual forma, recuerde que las gafas de sol convencionales no le ofrecen la protección necesaria y hay que evitar el uso total o parcial de binoculares, telescopios o cámaras sin un filtro solar diseñado.

La fase total del eclipse comenzará a las 16:58 GMT (Tiempo del Meridiano de Greenwich) o las 11:58 hora Colombia y finalizará a las 18:34 GMT. Al ser un eclipse solar, la sombra recorre rápidamente la Tierra, lo que significa que no se podrán observar los 96 minutos desde un mismo lugar.

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¿A qué horas es la lluvia de estrellas hoy?

Mientras el eclipse será el protagonista durante el día, la noche del 12 al 13 de agosto tendrá otro fenómeno astrológico, el máximo de la lluvia de meteoritos Perseidas.

Las Perseidas son una de las lluvias de meteoritos más conocidas y esperadas del año. Se produce cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo y partículas que dejó el cometa Swift-Tuttle durante sus recorridos alrededor del Sol. Cuando estos fragmentos ingresan a la atmósfera terrestre a gran velocidad, se calientan y generan las conocidas líneas luminosas que se pueden observar en el cielo.

La NASA estima que el mejor momento para intentar verlos suele ser desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, siempre que las condiciones meteorológicas y la contaminación lumínica sean favorables. Recuerde que estos son principalmente visibles desde el hemisferio norte por ello su ubicación debe estar dirigida hacia este punto, de esta forma logrará vislumbrar el fenómeno.

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¿Se podrá observar desde Colombia?

La visibilidad de los fenómenos astrológicos depende principalmente de la ubicación y es por ello que:

El eclipse solar total no será visible desde Colombia , principalmente porque la trayectoria está dirigida hacia el hemisferio norte, espacio lejano del país.

, principalmente porque la trayectoria está dirigida hacia el La lluvia de meteoros Perseidas podrá ser un fenómeno de interés para los observadores de diferentes lugares del mundo, aunque la cantidad de meteoros visibles dependerá de factores como la ubicación, el clima y la contaminación lumínica. Para quienes deseen disfrutar del acontecimiento desde Colombia, es relevante dirigir la tensión hacia el hemisferio norte y acoplar la vista 30 minutos antes a la oscuridad, según recomendación de la NASA.

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