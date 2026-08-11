¿Subió nivel de alerta del volcán Puracé tras el terremoto? SGC explicó estado y emisión de ceniza. Getty Images

Colombia enfrentó este lunes 10 de agosto de 2026 el que es considerado, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), como el evento sísmico de mayor magnitud registrado en lo que va del siglo XXI.

El terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que deja hasta el momento más de 180 personas fallecidas, ocurrió de forma paralela a otro fenómeno que las autoridades monitorean y preocupa a una amplia población en el Cauca: la actividad del volcán Puracé.

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En las últimas semanas, el volcán viene emitiendo grandes columnas de ceniza que, además de generar incertidumbre, han afectado cultivos y la salud de los residentes de los poblados aledaños. Ante las dudas por el paralelismo y la relación de ambos hechos, el SGC aclaró si existe alguna relación y cómo ha evolucionado la situación en los últimos días.

¿Tiene relación el terremoto de 7,4 y el volcán Puracé?

El coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, Cristian Santacoloma, aclaró que no hay relación entre el sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y la actividad del volcán Puracé - cadena volcánica Los Coconucos.

Esto mismo lo ratificó el Cuerpo de Bomberos de Popayán, destacando que las emisiones de ceniza en la cadena volcánica Los Coconucos se presentan de manera recurrente desde el 20 de julio y obedecen a la dinámica interna del volcán Puracé.

¿Cambió el nivel de alerta del volcán Puracé tras el terremoto?

El SGC desmintió la información que circula en redes sociales sobre un supuesto cambio a alerta roja en el volcán Puracé. Desde la institución aclararon que esta información es falsa y que cualquier cambio en el estado de alerta o en el comportamiento del volcán será informado de forma oportuna, únicamente a través de sus canales oficiales.

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La entidad resaltó que, mientras se mantiene el estado de alerta naranja, podrían presentarse variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán. “En algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable”, indicó en su último boletín extraordinario.

De igual manera, el SGC explicó que el cambio a alerta amarilla requiere de un tiempo “prudencial”, que permita evaluar todos los parámetros para determinar tendencias que indiquen una “estabilidad confiable” en el comportamiento del volcán.

Asimismo, exhortó a la comunidad en general a no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido a que, “de forma repentina, pueden ocurrir emisiones de ceniza o de gases que representan un gran riesgo para las personas”.

¿Cuál es el estado actual del volcán Puracé?

El SGC informó en su último boletín extraordinario que se presenta registro sísmico, asociado a la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos a menos de 1 km bajo el cráter del volcán Puracé.

El servicio explicó que se han presentado en las últimas horas tres emisiones de ceniza, con una altura máxima de 700 metros. La entidad recibió reportes de caída de ceniza por habitantes de veredas como Cristales, Loma Linda, Cobaló, Alto Anambío y 20 de Julio, en el municipio de Puracé.

En ese orden de ideas, dado que los valores que se vienen registrando instrumentalmente en el volcán durante los últimos días son los máximos alcanzados, se interpreta una alteración importante en su dinámica, por lo cual continúa en estado de alerta naranja.