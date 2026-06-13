Rh nulo el tipo de sangre más raro del mundo: ¿Cuál es la mutación que lo provoca?

La rareza de algunos tipos de sangre radica en que exista un porcentaje de la población mundial que puede ser el 0.01%, es decir, muy pocas personas, las mismas que cuentan con características únicas en su sangre.

Estas personas pueden desarrollar una vida totalmente normal; el problema surge cuando tienen que encontrar a otra persona con un tipo sanguíneo exactamente igual para poder recibir una transfusión de emergencia en caso de emergencia.

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Uno de estos tipos de sangre extraños es el Rh nulo, o más conocido como ‘sangre dorada’, que, según la Clínica de Cleveland de Estados Unidos (Cleveland Clinic), es el más extraño y raro de todo el planeta, señalando que solo alrededor de 43 personas lo poseen.

“El término ‘sangre dorada’ puede dar la impresión de que se trata de una sangre más pura o segura para transfusiones. Pero ese nombre es simplemente un término popular para indicar lo rara que es la sangre Rh nula. No significa que sea un tipo de sangre ‘mejor’ en absoluto”, explicó el doctor Zaher K. Otrock.

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¿Cuál es la mutación que provoca la ‘sangre dorada’?

De acuerdo a un artículo de la red de laboratorios de diagnóstico médico y patológico, Redcliffe Labs, la sangre dorada o Rh-nula es el resultado de una mutación genética, especialmente en el gen RHAA, que es la glicoproteína asociada al Rh, siendo de carácter hereditario, es decir, cuando ambos padres cuenten con dicha mutación.

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¿Cómo se determina el Rh nulo?

Los grupos sanguíneos se determinan utilizando los sistemas de grupos sanguíneos ABO y Rh (factor Rhesus); funciona más o menos así:

Las pruebas de laboratorio buscan los antígenos A y B que recubren los glóbulos rojos. Los antígenos son partículas que el sistema inmunitario ataca si no las reconoce.

Si tiene el antígeno A , su grupo sanguíneo es A.

, su grupo Si tiene el antígeno B , su grupo sanguíneo es B.

, su grupo Si tiene antígenos A y B , su grupo sanguíneo es AB.

, su grupo Si no tiene ninguna de las dos, su grupo sanguíneo es O.

La prueba también analiza el factor Rh de la sangre. En concreto, analiza un antígeno llamado RhD.

Si tiene RhD , su grupo sanguíneo es positivo.

, su grupo sanguíneo es Si no tiene RhD, su grupo sanguíneo es negativo.

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Ahora bien, aquí es donde entra en juego la sangre dorada.

El RhD no es el único antígeno del sistema Rh. De hecho, existen más de 50 antígenos Rh diferentes.

Las personas con sangre Rh nula, o sangre dorada, no tienen ninguno de los antígenos Rh.

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