¿Asteroide chocará con la Luna? Nasa explicó cómo actúa la ‘Defensa Planetaria’

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) confirmó que el asteroide 2024 YR4 no chocará con la Luna en el 2032, asegurando que descartaron la posibilidad.

“Nuevas observaciones del Telescopio Espacial James Webb han descartado la posibilidad de que el asteroide 2024 YR4 impacte contra la Luna en 2032. Nuestro programa de defensa planetaria ha estado rastreando a 2024 YR4 desde finales de 2024”, señalaron.

¿Cómo afectaría a la humanidad que un asteroide impactara a la Luna?

Si el asteroide 2024 YR4 chocara con la Luna, no habría grandes afectaciones para la humanidad, aunque sí podría suponer problemas en las telecomunicaciones ante una nube de escombros que podría lanzar hacia la Tierra la colisión. Precisamente, el impacto daría un espectáculo visual.

¿Qué son los asteroides y de qué están compuestos?

Son formaciones rocosas que no terminaron de convertirse o adherirse a un plantea. Al igual que los diferentes mundos, estos también orbitan alrededor del sol, aunque hay observaciones de asteroides que han cruzado el sistema solar provenientes de espacio interestelar.

Según la Nasa, el asteroide más grande en el sistema solar es Vesta, con 530 kilómetros de diámetro y que está ubicado en el cinturón principal entre Marte y Júpiter.

Los asteroides están formados por diferentes tipos de rocas, principalmente con metales como hierro y níquel. Además de esto, tienen información fundamental para entender la formación del sistema solar.

¿Cómo funciona el programa de Defensa Planetaria de la Nasa?

Este consiste en estudiar asteroides que tengan alguna probabilidad de impactar a la Luna y a la Tierra en un futuro próximo. Entonces, la Defensa Planetaria lo que hace es buscar, rastrear y evaluar si son un peligro para la vida en el planeta.

En 2022, la Nasa logró impactar una nave espacial contra un meteorito, logrando desviar su órbita, lo cual sienta un precedente en caso de que en el futuro sea necesario.

