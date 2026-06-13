‘Chala’ capturado por la Policía, pretendía llegar a Caquetá y tener influencia en Tolima Y Huila

'Chalá’, señalado por desaparición del periodista Mateo Pérez, se exhibe recorriendo en carro y moto municipios de Antioquia

La Policía capturó en el peaje de Flandes, Tolima, a alias “Víctor Chala”, señalado cabecilla de comisión armada de la Estructura 36 de las disidencias Farc en Briceño, Antioquia, y presunto responsable de ordenar y participar en la desaparición y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda.

La captura se materializó por orden judicial en la noche del 12 de junio, sobre las 11:05 p.m., por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.

Incautan material bélico

En el mismo procedimiento fueron capturadas otras cinco personas en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante la operación, las autoridades incautaron:

4 pistolas calibre 9mm

8 proveedores

115 cartuchos calibre 9 milímetros

33 millones de pesos en efectivo

1 camioneta Toyota

7 celulares.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que una de las hipótesis que revisan las autoridades es que alias “Víctor Chala” pretendía llegar al departamento de Caquetá o buscar influencia criminal en Huila y Caquetá.

“Esa es otra de las hipótesis que podríamos estar revisando, también que podría estar buscando influenciar también en lo que es Huila y Caquetá”, señaló el ministro.

Sánchez agregó que, cualquiera que fuera el destino del capturado, su movilización representaba un riesgo para la seguridad en la región. “Cualquiera que fuera el sector, ya sea a financiarse, a controlar minas, se había desplazado a Tolima para utilizar la minería criminal o a estacionarse en Huila y Tolima, nada bueno venía a hacer”, afirmó Sánchez.

El ministro también señaló que alias “Víctor Chala” tendría una trayectoria criminal de más de 10 años y que es investigado por otros hechos violentos. “Este criminal Víctor Chala tiene una trayectoria de más de 10 años de estar asesinando a colombianos, se le acusa de homicidios de firmantes de paz”, aseguró.

Se reduce la influencia de las disidencias de las FARC en Antioquia

De acuerdo con la información conocida, alias “Víctor Chala” fue cabecilla financiero de la Comisión Darío Gutiérrez de las disidencias Farc en 2024 y, desde abril de 2026, fue designado como cabecilla de comisión armada en Briceño, Antioquia.

Las autoridades también lo señalan como hombre de confianza de alias “Primo Gay” y como uno de los responsables de dinamizar actividades criminales y economías ilícitas de esta estructura armada en el norte de Antioquia.

Alias “Víctor Chala” es señalado de ordenar y participar, el pasado 7 de mayo de 2026, en la desaparición y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda en la vereda Palmichal, zona rural del municipio de Briceño.

Según las autoridades, este resultado reduce la capacidad de la Estructura 36 para ejecutar acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en Antioquia.

La operación fue desarrollada por la Dijín, a través del Grate, en coordinación con el Goes del Departamento de Policía Tolima.

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